Первая ракетка России Медведев высказался о бойкоте турниров

«Я с того момента, как начал карьеру, всегда говорил примерно одни и те же вещи. Я не президент какой-то федерации, я просто игрок, поэтому я поддерживаю любую инициативу, которая может помочь где-то игрокам. Если занимающиеся этим люди, игроки считают, что это правильно, то я это поддержу. Насколько я понимаю, проблема в том, что Большие шлемы зарабатывают огромные деньги, что очень круто. В принципе они дают большие деньги нам, но по сравнению с другими видами спорта, другими турнирами — это очень маленький процент. Соответственно, мы хотим, чтобы этот процент был больше. Я за, а что там будет дальше — это уже не мне решать. Но я поддержу игроков, а не турниры, скажем так», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.