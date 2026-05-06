Первая ракетка России Медведев высказался о бойкоте турниров

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что если теннисисты решат бойкотировать турниры Большого шлема из-за низких призовых, он присоединится к ним.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда «Ролан Гаррос». Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
«Я с того момента, как начал карьеру, всегда говорил примерно одни и те же вещи. Я не президент какой-то федерации, я просто игрок, поэтому я поддерживаю любую инициативу, которая может помочь где-то игрокам. Если занимающиеся этим люди, игроки считают, что это правильно, то я это поддержу. Насколько я понимаю, проблема в том, что Большие шлемы зарабатывают огромные деньги, что очень круто. В принципе они дают большие деньги нам, но по сравнению с другими видами спорта, другими турнирами — это очень маленький процент. Соответственно, мы хотим, чтобы этот процент был больше. Я за, а что там будет дальше — это уже не мне решать. Но я поддержу игроков, а не турниры, скажем так», — сказал Медведев в интервью BB Tennis.
В апреле организаторы «Ролан Гаррос» объявили, что призовой фонд турнира вырастет на 9,53% по сравнению с 2025 годом и достигнет 61,7 миллиона евро. Победители в одиночном разряде получат 2,8 млн, финалисты — 1,4 млн.