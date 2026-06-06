Аргентинец в 41 год стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в парах

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос стали победителями «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В финале 40-летний Гранольерс и 41-летний Себальос обыграли финна Харри Хелиёваару и британца Генри Паттена со счетом 6:4, 6:2.
Гранольерс и Себальос выиграли третий турнир «Большого шлема» в парах после побед на «Ролан Гаррос» и US Open в прошлом году. В этом сезоне они также играли в финале Australian Open, где уступили американцу Кристиану Харрисону и британцу Нилу Скупски.
Себальос стал одним из старейших в истории победителей турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде. Только Рохан Бопанна из Индии побеждал в более старшем возрасте — в 43 года на Australian Open в 2024 году. На «Ролан Гаррос» в 2022 году в парах в 40-летнем возрасте побеждал голландец Жан-Жюльен Ройер, Себальос побил его рекорд.
За победу на «Ролан Гаррос» Гранольерс и Себальос получат €600 тыс. призовых. Финалистам достанутся €300 тыс.