Аргентинец в 41 год стал старейшим победителем «Ролан Гаррос» в парах

Себальос стал одним из старейших в истории победителей турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде. Только Рохан Бопанна из Индии побеждал в более старшем возрасте — в 43 года на Australian Open в 2024 году. На «Ролан Гаррос» в 2022 году в парах в 40-летнем возрасте побеждал голландец Жан-Жюльен Ройер, Себальос побил его рекорд.