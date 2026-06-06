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Кафельников: «Сегодня у российских болельщиков прекрасный повод налить себе вина, водки и отметить успех Андреевой»

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников поздравил россиянку Мирру Андреевой с победой на Открытом чемпионате Франции.

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Источник: РИА "Новости"

В финале 19-летняя теннисистка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

«Поздравляю Мирру Андрееву с большой победой! Естественно, ожидал, что финал так и завершится ее победой. Разве могло быть по-другому? В этом случае не могло быть неприятного сюрприза. Разница в классе у соперниц была слишком серьезной. Стремление к победе — главное, что помогло Мирре стать чемпионкой “Ролан Гаррос”.

Согласен с тем, что это главный успех нашего спорта за время отстранения. В нынешних условиях это очень нужная и значимая победа. Просто нельзя с этим не согласиться.

Мирра может превзойти Шарапову? Давайте насладимся этим моментом и не будем рассуждать о будущем. Сегодня у российских болельщиков прекрасный повод налить себе вина, водки или чего-то еще и отметить большой успех Мирры Андреевой", — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

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