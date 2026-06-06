Кафельников: «Сегодня у российских болельщиков прекрасный повод налить себе вина, водки и отметить успех Андреевой»

«Поздравляю Мирру Андрееву с большой победой! Естественно, ожидал, что финал так и завершится ее победой. Разве могло быть по-другому? В этом случае не могло быть неприятного сюрприза. Разница в классе у соперниц была слишком серьезной. Стремление к победе — главное, что помогло Мирре стать чемпионкой “Ролан Гаррос”.