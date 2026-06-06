Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

Но давайте вернемся от прошедших событий в настоящее. Мирра вышла на свой первый финальный матч «мэйджора» в карьере против соперницы, у которой не было вообще никакого опыта игры на решающих стадиях турниров уровнем выше «челленджеров». До этого парижского «Шлема» лучшим результатом Майи Хвалиньска был четвертьфинал Клуж-Напоки в феврале этого года, до которого она, как и здесь, добралась через квалификацию. Конечно, выход 24-летней польки в финал «Ролан Гаррос» — абсолютная сенсация, одна из тех сказочных историй, что порой случаются в спорте. Майя провела турнир своей жизни, выиграла (с учетом отборочных матчей) девять поединков подряд на этих кортах и обеспечила себе дебют не то что в топ-100, но и в топ-30! Точнее, после победы в полуфинале над Дианой Шнайдер в лайв-рейтинге Хвалиньска взлетела на 21-ю строчку, а если бы стала чемпионкой, то и в топ-15 попала бы.