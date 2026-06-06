Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос», выиграв финал турнира «Большого шлема» с первой же попытки! Вообще во многом символично, что Андреева победила именно на грунте Парижа. Ее первые победные матчи на турнирах WTA были на этом покрытии (в Мадриде-2023), ее первый титул был завоеван на грунте (Яссы-2024), первый большой успех в парном разряде (серебро Олимпиады-2024) пришел как раз на этих кортах. Первый полуфинал на «мэйджорах» также случился здесь — опять-таки в 2024-м.
В нынешнем сезоне Мирра не смогла защитить два прошлогодних титула «тысячников», завоеванных на харде (в Дубае и Индиан-Уэллсе), выиграв там всего по одному матчу. Тогда Андреева еле-еле удержалась в десятке лучших, но с переходом на грунт ситуация круто изменилась. Попросив wild card на пятисотник в Линц, россиянка завоевала там титул, затем дошла до полуфинала Штутгарта, финала Мадрида и четвертьфинала Рима. Проигрывала в этих матчах Мирра серьезным соперницам — Елене Рыбакиной в Германии, Марте Костюк в Испании (которая затем еще и до полуфинала «Ролан Гаррос» дошла) и Коко Гауфф в Италии, которая на тот момент была действующей чемпионкой парижского «мэйджора».
Да и играла Андреева куда увереннее и спокойнее, чем на большинстве турниров в начале сезона. Уже не было таких нервов, множества ошибок, обидно проигранных концовок напряженных поединков. Кстати, в этом плане нужно вспомнить матч с Анной Бондарь в ⅛ финала Мадрида. Мирра вела 5:1 в решающем сете, упустила матчбол, проиграла пять геймов подряд — но сумела не развалиться и дожала венгерку на тай-брейке. Мелочей в спорте не бывает — и вполне возможно, что именно та победа во многом задала Андреевой настрой на остававшуюся часть грунтового сезона.
Сказка Хвалиньска и перспективы Андреевой в рейтинге
Но давайте вернемся от прошедших событий в настоящее. Мирра вышла на свой первый финальный матч «мэйджора» в карьере против соперницы, у которой не было вообще никакого опыта игры на решающих стадиях турниров уровнем выше «челленджеров». До этого парижского «Шлема» лучшим результатом Майи Хвалиньска был четвертьфинал Клуж-Напоки в феврале этого года, до которого она, как и здесь, добралась через квалификацию. Конечно, выход 24-летней польки в финал «Ролан Гаррос» — абсолютная сенсация, одна из тех сказочных историй, что порой случаются в спорте. Майя провела турнир своей жизни, выиграла (с учетом отборочных матчей) девять поединков подряд на этих кортах и обеспечила себе дебют не то что в топ-100, но и в топ-30! Точнее, после победы в полуфинале над Дианой Шнайдер в лайв-рейтинге Хвалиньска взлетела на 21-ю строчку, а если бы стала чемпионкой, то и в топ-15 попала бы.
Андреева же при любом исходе финала становилась шестой, опережая по итогам «Ролан Гаррос» Элину Свитолину и не защитившую здесь титул Гауфф. Однако 700 очков за выигрыш титульного поединка означали, что она очень близко подберется к Аманде Анисимовой и Джессике Пегуле, а также окажется менее чем в 1000 баллов от Иги Свентек. При этом польке всего через три недели предстоит защищать титул на Уимблдоне (2000 очков), а с ее нынешней формой большой вопрос, как далеко она сможет пройти на травяном «Шлеме». Еще один приятный момент — победа приносила Мирре лидерство в Чемпионской гонке, причем с 418 очками преимущества относительно идущей там второй Арины Соболенко. Напомним, в ЧГ учитываются только очки, набранные в нынешнем сезоне.
Нервы Мирры оказались крепче, а тактика — эффективнее
По первым же геймам финала стали понятны две вещи. Во-первых, обе сильно волнуются — впрочем, это было вполне логично и ожидаемо. Во-вторых, все полусвечки Майи из обороны, которыми она так эффективно мучила и Анну Калинскую, и Диану Шнайдер, и соперниц до них, с Миррой не очень-то полезны. Андреева уверенно шла на эти мячи, четко подстраивалась под отскок, хорошо работала ногами и либо пробивала навылет, либо добивалась от Хвалиньска ошибок.
После четырех обменов брейками подряд, где как раз ярко проявлялись нервы (на брейк-пойнте при 2:1 Мирра даже двойную ошибку сделала), полька прервала такую неудачную серию выигрышем подачи под ноль — и это оказалось ее последним успехом в сете. Андреева вошла в игру, справилась с нервами и почти перестала дарить очки невынужденными ошибками, а вот Хвалиньска сделать это не удалось. На таком фоне разница в классе стала очевидна, и Мирра превратила 2:3 в 6:3.
Во втором сете ничего не изменилось. Мирра продолжала давить и бить навылет, Майя продолжала ошибаться. При 2:0 в свою пользу Андреева еще и вытащила подачу с тройного брейк-пойнта, сделав огромный шаг к финальному аккорду этого поединка. Небольшие проблемы появились только в самой концовке, когда 19-летняя россиянка уже вела 5:0. Хвалиньска избежала «баранки», затем Андреева поторопилась и наделала ошибок, подавая на матч, но сразу после проигрыша своего гейма завершила финал брейком под ноль! На церемонии награждения россиянка светилась от счастья и поблагодарила буквально всех, включая своего психолога из США и детского тренера Кирилла Крюкова, к которому обратилась по-русски.
Седьмая российская чемпионка и третья по возрасту в XXI веке
Мирра стала седьмым игроком из России, победившим на «Шлеме» в одиночном разряде. До нее из женщин выигрывали Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, а из мужчин — Евгений Кафельников, Марат Сафин и Даниил Медведев. Лучшей из этой шестерки по количеству титулов на «мэйджорах» является Шарапова, у которой их пять — в том числе два в Париже. Кстати, кроме нее, никому из россиян не удавалось выиграть один и тот же турнир «Большого шлема» дважды.
Также Андреева — самая юная чемпионка «Ролан Гаррос» с 1992 года, когда здесь первенствовала 18-летняя Моника Селеш. Кстати, впервые Селеш выиграла «РГ» (и «мэйджор» вообще) в 16 лет 189 дней, благодаря чему является второй самой юной чемпионкой «Шлемов» в Открытой эре после Мартины Хингис (16 лет и 117 дней). Мирра в этом списке вошла в десятку, победив в 19 лет и 38 дней. До того десятой была Кузнецова, взявшая US Open-2004 в 19 лет и 76 дней. А в XXI веке младше Андреевой из чемпионок «Шлемов» были только Шарапова (17 лет и 75 дней на Уимблдоне-2004) и Эмма Радукану (18 лет и 302 дня на US Open-2021).
Если Мирра сохранит этот импульс на вторую половину сезона, то вполне может вскоре дебютировать в топ-3 рейтинга. О борьбе за первую строчку пока все-таки говорить не будем, хотя лидерство в Чемпионской гонке в середине года намекает на то, что и такая возможность существует. Ну, а на финише сезона Андреева в этот раз точно должна дебютировать на Итоговом чемпионате WTA в одиночном разряде, в отличие от прошлого года, когда Елена Рыбакина обошла ее на последнем повороте.