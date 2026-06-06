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Болельщикам запретили разворачивать флаг России после победы Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

Сегодня, 6 июня, российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у представительницы Польши Майи Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос» в Париже. Игра продлилась 1 час и 21 минуту, завершившись со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней россиянки.

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Источник: Соцсети

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как пара болельщиков достала на финале «Ролан Гаррос» флаг России, однако вынуждена была спрятать его в сумку после того, как к ним с соответствующим требованием подошел охранник.

Напомним, что российские теннисисты и теннисистки, включая Андрееву, после начала специальной военной операции России на Украине выступают в нейтральном статусе, без флага страны.

На официальных сайтах ATP и WTA рядом с их фамилиями не указано, что они из России, в отличие от других теннисистов и теннисисток, у которых отмечено, какую страну они представляют.

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