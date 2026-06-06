Болельщикам запретили разворачивать флаг России после победы Андреевой в финале «Ролан Гаррос»

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как пара болельщиков достала на финале «Ролан Гаррос» флаг России, однако вынуждена была спрятать его в сумку после того, как к ним с соответствующим требованием подошел охранник.
Напомним, что российские теннисисты и теннисистки, включая Андрееву, после начала специальной военной операции России на Украине выступают в нейтральном статусе, без флага страны.
На официальных сайтах ATP и WTA рядом с их фамилиями не указано, что они из России, в отличие от других теннисистов и теннисисток, у которых отмечено, какую страну они представляют.