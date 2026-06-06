Тарпищев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Видно, как она повзрослела за последнее время»

Видно, как Андреева повзрослела за последнее время. Последние три матча на турнире она играла в максимально взрослый теннис. Все победы она добыла стабильно, без нервов, тактически грамотно и с хорошей игрой на задней линии. В финале ей удалось то, что не смогла сделать Диана Шнайдер.