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Тарпищев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Видно, как она повзрослела за последнее время»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился эмоциями после победы Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

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19-летняя Андреева в финале обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

«Самые положительные эмоции от сегодняшнего успеха Мирры Андреевой. Поздравляю ее с победой на “Ролан Гаррос”. Это 37-я победа наших спортсменов на ТБШ за время работы нашей федерации. Несмотря на это, в таком молодом возрасте мало кто побеждал. Мы все очень рады за Мирру.

Видно, как Андреева повзрослела за последнее время. Последние три матча на турнире она играла в максимально взрослый теннис. Все победы она добыла стабильно, без нервов, тактически грамотно и с хорошей игрой на задней линии. В финале ей удалось то, что не смогла сделать Диана Шнайдер.

Мирра может превзойти Шарапову? Все же пока рано о таком говорить. Ей предстоит непочатый край работы. Нужно совершенствоваться в игре на травяных кортах и на харде. Чтобы превзойти Марию, нужно приложить просто титанические усилия", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

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