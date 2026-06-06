Тарпищев поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос»: «Видно, как она повзрослела за последнее время»

19-летняя Андреева в финале обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.
«Самые положительные эмоции от сегодняшнего успеха Мирры Андреевой. Поздравляю ее с победой на “Ролан Гаррос”. Это 37-я победа наших спортсменов на ТБШ за время работы нашей федерации. Несмотря на это, в таком молодом возрасте мало кто побеждал. Мы все очень рады за Мирру.
Видно, как Андреева повзрослела за последнее время. Последние три матча на турнире она играла в максимально взрослый теннис. Все победы она добыла стабильно, без нервов, тактически грамотно и с хорошей игрой на задней линии. В финале ей удалось то, что не смогла сделать Диана Шнайдер.
Мирра может превзойти Шарапову? Все же пока рано о таком говорить. Ей предстоит непочатый край работы. Нужно совершенствоваться в игре на травяных кортах и на харде. Чтобы превзойти Марию, нужно приложить просто титанические усилия", — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.