Мирра вступила в «золотой клуб». Теперь ей станет намного сложнее

Можно надеяться, что мы услышим эту мантру еще много раз. Но тут имеет смысл напомнить еще одну цитату того же американского репера: «Что бы ты ни делал, делай это хорошо. Совершенствуй свое искусство, даже если жаришь котлеты в “Макдоналдсе”. Будь долбаным асом в мире котлет и помни: у тебя есть что-то, чего не могут другие». До сих пор Андреева прекрасно справлялась с ролью спортсменки с большим будущим. Но теперь эти «котлеты» закончились, и необходимо приступить к прожарке других блюд. Роль состоявшейся чемпионки для юной спортсменки будет новой и очень волнительной. И от того, сумеет ли она в нее быстро вжиться и при этом не потерять себя, зависит буквально все.