Мирра вступила в «золотой клуб». Теперь ей станет намного сложнее

Первая ракетка России Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос» главную сенсацию парижского «мейджора» Майю Хвалиньска. Этот исторический успех позволит нашей спортсменке переместиться с восьмой на шестую строчку рейтинга, но главное — в корне изменит отношение к ней в WTA-туре. Ведь победители четырех главных соревнований сезона — это особая каста, элита из элит. Эти люди уже вписали свое имя в историю и должны строить карьеру в режиме сверхожиданий и несмотря на яростное сопротивление соперников. Некоторых это ломает, но 19-летняя россиянка должна справиться. Ведь ей помогает опытнейшая Кончита Мартинес, и с ней безусловная поддержка миллионов поклонников тенниса из нашей страны.
Андреева стала первой за 12 лет россиянкой, поднявшей над головой главный трофей «мейджора» в одиночном разряде. Ранее подобное удавалось Марии Шараповой в 2014 году — также на «Ролан Гаррос». Если брать наш теннис в целом, то в последний раз подобный успех случился в 2021-м, когда Даниил Медведев выиграл Открытый чемпионат США. Всего в отечественной истории до сегодняшнего дня было только шесть россиян, добивавшихся такого триумфа: Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова. И вот теперь Мирра Андреева — седьмая в этом ряду. Безусловно, великое достижение.
Да, нынешний Открытый чемпионат Франции получился странным, и по ходу соревнований Мирре не пришлось играть ни с одной из представительниц топ-10, ни с одной девушкой выше себя по рейтингу. Но везет, как мы знаем, сильнейшим. И через пару месяцев уже никто не вспомнит перипетий турнирной сетки в Париже. Главное, что останется, — титул нашей героини и ее неподдельная радость после победы в финале. Другое дело, что для болельщиков со стажем эйфория Мирры — с ноткой грусти. Ведь нынешней торжественной церемонией Андреева окончательно попрощалась с беззаботной юностью. Ее жизнь больше никогда не будет прежней.
Можно сказать, что карьера уроженки Красноярска развивается поступательно. Сначала победа на небольшом турнире WTA, потом серебро Олимпиады в паре, далее — два титула на «тысячниках» и твердое место в первой десятке рейтинга. И даже провал в результатах в конце прошлого и в начале нынешнего года случился вовремя, немного опустив теннисную принцессу с небес на землю. С учетом переживаний последних месяцев можно сказать, что нынешний титул — выстраданный и очень логичный. Задержись прорыв еще на год, и можно было сильно разочароваться в своих возможностях. А так — все вовремя и очень правильно.
Вот только следующий этап для нашей чемпионки — самый тяжелый. На следующих турнирах все будут ждать от нее только побед, не желая вдаваться в нюансы и выслушивать оправдания. А любая осечка превратится в повод для хейта. Ведь одно дело, когда проигрывает восходящая звезда, а другое — когда победительница ТБШ. Плюс медные трубы, попытки окружающих погреться в лучах ее славы и прочие моменты, которые сделают невозможным поддержание образа беззаботной девчушки, который Мирра эксплуатирует уже несколько лет. Зрелая игра приводит к зрелым результатам, а зрелые результаты требуют взрослого восприятия.
На церемонию награждения в Париже Андреева вышла в традиционной толстовке с цитатой из Снуп Догга и провела такой знакомый всем ее поклонникам ритуал. «Хочу поблагодарить себя, — начала свою речь новая чемпионка. — За то, что верила в себя, всегда выкладывалась на сто процентов, даже когда было тяжело. Я старалась становиться лучше как игрок и человек. Я верила, что у меня получится, боролась со внутренними демонами. Только я знаю, как мне было тяжело, как сильно я нервничала. И спасибо себе за то, что так много работала и так старалась».
Можно надеяться, что мы услышим эту мантру еще много раз. Но тут имеет смысл напомнить еще одну цитату того же американского репера: «Что бы ты ни делал, делай это хорошо. Совершенствуй свое искусство, даже если жаришь котлеты в “Макдоналдсе”. Будь долбаным асом в мире котлет и помни: у тебя есть что-то, чего не могут другие». До сих пор Андреева прекрасно справлялась с ролью спортсменки с большим будущим. Но теперь эти «котлеты» закончились, и необходимо приступить к прожарке других блюд. Роль состоявшейся чемпионки для юной спортсменки будет новой и очень волнительной. И от того, сумеет ли она в нее быстро вжиться и при этом не потерять себя, зависит буквально все.
Олег Шамонаев