Павлюченкова оценила шансы Андреевой стать первой ракеткой мира

Российская теннисистка Мирра Андреева, которая впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема», имеет шансы в будущем стать первой ракеткой мира. Об этом Радио РБК заявила Анастасия Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года.
В субботу 19-летняя Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую в финальном матче «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:2.
«Я считаю, что она вполне может [стать первой ракеткой мира]. Потенциал есть. Тут, мне кажется, нужно время. И, опять же, там большой запас рейтинговых очков у Арины Соболенко, в этом тоже загвоздка. Сезон длинный, много важных турниров, где много очков. И надо, конечно, быть на пике формы целый сезон, это не один турнир. Ей 19 лет, у нее все только впереди», — сказала Павлюченкова.
После победы на «Ролан Гаррос» Андреева поднимется на шестое место в мировом рейтинге. При этом от первой ракетки мира, белоруски Арины Соболенко, ее будет отделять более 3300 очков.