Павлюченкова оценила шансы Андреевой стать первой ракеткой мира

«Я считаю, что она вполне может [стать первой ракеткой мира]. Потенциал есть. Тут, мне кажется, нужно время. И, опять же, там большой запас рейтинговых очков у Арины Соболенко, в этом тоже загвоздка. Сезон длинный, много важных турниров, где много очков. И надо, конечно, быть на пике формы целый сезон, это не один турнир. Ей 19 лет, у нее все только впереди», — сказала Павлюченкова.