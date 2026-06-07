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Джокович поздравил Андрееву с победой на Roland Garros

В финале российская теннисистка обыграла польку Майю Хвалиньскую.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Roland Garros. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева обыграла Майю Хвалиньскую в финальном матче Roland Garros.

«Молодец, Мирра, — написал Джокович. — Желаю тебе еще много побед». Первое предложение сербский теннисист опубликовал на русском языке.

Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. Последней до нее была Мария Шарапова. В 2014 года она также выиграла Roland Garros.

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