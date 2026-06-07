Как в России отреагировали на первую за 12 лет победу на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».
В финале россиянка обыграла 114-ю ракетку мира польку Майю Хвалиньскую. Матч завершился со счетом 6:3; 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.
Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которая выиграла на «Ролан Гаррос». В последний раз это удавалось Марии Шараповой в 2014-м году.
Как в России отреагировали на победу Мирры Андреевой
Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде
«Победа Мирры — это главные событие российского тенниса за последнее время. “Ролан Гаррос” у нас давно никто не выигрывал. Она справилась с эмоциями. В начале матча он была не такой уверенной, но затем показала очень, очень высокий уровень и не оставила сопернице шансов на победу», — сказал Ольховский «РБК Спорт».
«Мне кажется, в последние турниры нет у нее психологических проблем. Она достаточно уверенно играла. Сейчас она менее эмоционально. На мой взгляд, это пошло на пользу. Психология играет громадную роль. Следующая задача — попробовать попасть в тройку, а может быть, и закончить сезон номером один. Потому что, по большому счету, все реально», — отметил он.
Михаил Дегтярев, министр спорта России
«Поздравляю Мирру Андрееву с победой на “Ролан Гаррос”!. В финале Мирра уверенно обыграла Майю Хвалиньскую, став четвертой российской теннисисткой, выигравшей турнир “Большого шлема”. Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.
Мария Шарапова, бывшая первая ракетка мира и двукратная победительница «Ролан Гаррос»
«Горжусь тобой, Мирра. Это празднование говорит само за себя. В восторге, но еще не удовлетворена. Признак настоящего чемпиона», — написала Шарапова в сторис в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Евгений Кафельников, бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема»
«Первый турнир “Большого шлема”! Это будет уже запротоколировано. Мы все очень рады за Мирру. Начало матча было не очень, но это объяснимо — все-таки первый финал, нервничала. Со счета 3:3 во втором сете — молодец: начала играть в тот теннис, в который должна была. В начале матча был сумбур. Может, там действительно было так ветрено, что доставляло ей дискомфорт. В любом случае — молодец! Мы искренне рады за Мирру. Я безумно счастлив ее успехом», — заявил Кафельников «Чемпионату».
Алексей Селиваненко, член комитета Международного зала теннисной славы
«Мирра сегодня справилась с эмоциями и давлением. После качель в начале матча, она уже доминировала в концовке первого сета и дальше уверенно довела игру до победы и своего первого трофея Большого шлема. Отдавая должное фантастической игре Майи на протяжении всего турнира, Мирра сегодня выиграла за счет большего опыта и класса», — заявил Селиваненко «СЭ».
Елена Веснина, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка
«Я невероятно рада и горда за Мирру и за то, как она провела этот турнир и финал! В этом финале на ней как будто было давление всего мира, все ждали и говорили, что она должна. Но одно дело говорить, а другое — сделать. Мирра тактически грамотно провела этот матч, показала всем, как надо играть против теннисистки такого плана. Хвалиньска на грунте показала невероятное разнообразие в теннисе, с ней было очень неудобно играть. Поздравляю Мирру! Это великий день для неё самой, её семьи, команды и для всех нас! Мы этого очень долго ждали», — приводит слова Весниной «Чемпионат».
Альвина Цаканян