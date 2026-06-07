«Мирра по-взрослому закрыла полуфинал и была фаворитом финала»

И знаете, бывает по ходу сезона, когда ты какой-то определенный турнир играешь прям выше своих возможностей. Всё получается, всё складывается. Впечатление, что именно таким турниром для Майи был прошедший «Ролан Гаррос». Все звезды для нее сложились. И еще удивляет в ней хладнокровие и спокойствие. Всё-таки она в первый раз оказалась на такой стадии турнира «Большого шлема» в таком большом городе, как Париж. За ней следили полные трибуны, было очень большое внимание прессы. Когда весь этот хайп вокруг, удержать концентрацию очень сложно. Может быть, сказалась работа, когда она боролась с депрессией, и ее научили абстрагироваться от всех своих мыслей и ощущений. Такое впечатление, что Хвалиньска не дает никакой эмоциональной трещинки. Закрывать матчи всегда волнительно и нервно, но она вообще не показывала таких эмоций.