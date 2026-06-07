«Мирра по-взрослому закрыла полуфинал и была фаворитом финала»

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в своей карьере выиграла турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции, более известный как «Ролан Гаррос». 19-летняя спортсменка стала самой юной победительницей этого соревнования с 1990 года и первой с 2014-го россиянкой, взявшей этот трофей. 6 июня в финальном матче Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньскую, сенсационно дошедшую до решающего матча.
В интервью «Известиям» бывшая третья ракетка мира, двукратный полуфиналист «Ролан Гарроса» в одиночном разряде и финалист 2012 года в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала триумф Мирры, объяснила сенсационный успех ее соперницы по финалу, оценила выступления российских мужчин в Париже, а также рассказала о работе своей школы тенниса для детей и участии в ПМЭФ.
Было понятно, что она один из фаворитов «Ролан Гарроса-2026»
— Мирра Андреева добилась первой победы в турнире «Большого шлема», завоевав трофей на «Ролан Гарросе». За счет чего ей это удалось?
— У нее и так всё очень успешно складывалось на «Ролан Гарросе». Ее лучшие достижения были именно на этих кортах. Серебряную медаль Олимпийских игр в парном разряде они с Дианой Шнайдер два года назад взяли именно там, в Париже. Потом Мирра в прошлом году дошла до полуфинала «Ролан Гарроса». И минувшей весной очень хорошо выступала на турнирах на грунтовых кортах, отыграла там много матчей. После этого было понятно, что она один из фаворитов «Ролан Гарроса-2026» и способна выиграть этот турнир.
Для нее достаточно удачно всё складывалось по сетке, Мирра довольно комфортно проходила соперников. Только один матч забрала в трех сетах, а в остальных играх уверенно побеждала в двух сетах. Показателен полуфинал, который для нее был непрост психологически, поскольку Андреева совсем недавно уступила Марте Костюк в Мадриде на турнире WTA-1000. Но в итоге довольно уверенно ее победила на «Ролан Гарросе». Я бы сказала, что очень по-взрослому закрыла этот матч. И в финале была фаворитом. Победа Мирры Андреевой — это очень значимое для нее достижение, первый крупный шаг в элиту тенниса. Титул во Франции должен придать ей уверенности, веру в себя.
— Соперница Майя Хвалиньска из Польши, которая сотворила сенсацию, дойдя до финала после того, как пробилась на турнир через квалификацию, была опасна для Мирры?
— В принципе, если тебе судьба выдала такой шанс, то им надо пользоваться и выигрывать турнир. Да, психологически это очень сложно, когда играешь с таким соперником, которого можно назвать темной лошадкой. Тем более Майя Хвалиньска на этом турнире показала невероятный и бесстрашный теннис. Тут нужно было хорошо психологически подготовиться, выйти играть от себя и не обращать внимания на противоположную сторону корта и на то, кто на ней находится. Поскольку по всем техническим аспектам Мирра превосходит свою соперницу по финалу, она просто сыграла в этом матче в свой лучший теннис.
— Вы поняли для себя, за счет чего Хвалиньска дошла до финала из квалификации, по дороге выбив Анну Калинскую в четвертьфинале и Диану Шнайдер в полуфинале?
— Мне очень понравилась ее игра. Парижское грунтовое покрытие хорошо подходит под ее стиль — такой глубокий оборонительный. Она замечательно и четко вытаскивает сложные удары и возвращает мячи обратно. Майя очень стабильно играет. Плюс она левша. У нее нет мощных ударов, нет мощной подачи, но есть хорошая вариация игры именно на этом покрытии, где можно срезать мяч, открутить, кинуть «свечку» или укоротить удар. Ну и великолепное передвижение у Хвалиньской. Мне очень интересно, как после смены покрытия она будет дальше продолжать играть.
И знаете, бывает по ходу сезона, когда ты какой-то определенный турнир играешь прям выше своих возможностей. Всё получается, всё складывается. Впечатление, что именно таким турниром для Майи был прошедший «Ролан Гаррос». Все звезды для нее сложились. И еще удивляет в ней хладнокровие и спокойствие. Всё-таки она в первый раз оказалась на такой стадии турнира «Большого шлема» в таком большом городе, как Париж. За ней следили полные трибуны, было очень большое внимание прессы. Когда весь этот хайп вокруг, удержать концентрацию очень сложно. Может быть, сказалась работа, когда она боролась с депрессией, и ее научили абстрагироваться от всех своих мыслей и ощущений. Такое впечатление, что Хвалиньска не дает никакой эмоциональной трещинки. Закрывать матчи всегда волнительно и нервно, но она вообще не показывала таких эмоций.
«Были большие качели по счету, что необычно для мужского тенниса»
— Могло еще сказаться на ее победе в полуфинале над Шнайдер то, что Диана много эмоций потратила на сенсационную победу в четвертьфинале над Ариной Соболенко?
— Да, конечно. Эмоций было истрачено много, это был непростой матч. И обыграть первую ракетку мира на такой стадии турнира «Большого шлема» было очень важно и значимо для Дианы. Тем более повесить «баранку» для Арины. К тому же свой четвертьфинал против Соболенко Шнайдер играла в вечернюю сессию, это был поздний матч, тогда как Хвалиньска играла с Аней Калинской днем. Скорее всего, адреналин и эмоции от победы над Ариной у Дианы не сразу ушли, она не успела успокоиться. Психологически не до конца восстановилась. Но в игровом плане она в полуфинале сделала всё для победы над Майей. Было видно даже по ее лицу, что она боролась до конца. Матч получился физически сложным, с множеством длинных розыгрышей. И в целом Диана неплохо себя показала.
— У мужчин никто из наших не дошел до четвертьфинала. Андрей Рублёв вылетел в ⅛ финала, Карен Хачанов в 1/16 финала, а Даниил Медведев и вовсе проиграл в первом круге.
— Я бы сказала, что для всех наших теннисистов результаты на «Ролан Гарросе» не особо удовлетворительные. Карен мог пройти дальше или тот же Андрей, который в итоге неудачно стартанул против Якуба Меншика, проиграв два сета. По неудаче Даниила Медведева сложно что-то комментировать. Были какие-то очень большие качели по счету, что необычно для мужского тенниса. А еще такое безвольное окончание встречи, когда Даня под ноль отдал свою подачу. Конечно, вопросы большие к нему. Такого быть не должно.
«У нас растет маленькая звездочка Маргарита Климова»
— Вы участвовали в Петербургском международном экономическом форуме. Что интересного для вас было на нем?
— В рамках участия в сессии «Воспитание чемпионов и развитие спортивных школ в России» на стенде Министерства спорта РФ я подписала соглашение с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым о развитии детско-юношеского тенниса и возможности открытия филиала. Ярославская область уже сегодня обладает хорошими традициями в теннисе, здесь есть талантливые спортсмены, сильные специалисты и большой интерес к этому виду спорта.
Я рада началу нашего сотрудничества. Мы видим в регионе большой потенциал и готовы вкладывать в его развитие знания и опыт. Речь не просто об открытии школы — мы приносим в регион готовую, бережную и профессиональную систему подготовки юных спортсменов. Хочу поблагодарить главу области за поддержку. Уверена, что наше партнерство станет долгосрочным и принесет реальные результаты. Очень хочется, чтобы через несколько лет мы увидели воспитанников региона среди лидеров российского и мирового тенниса.
Также в рамках участия в сессии я объявила об открытии «Центра развития большого тенниса». Наша ключевая миссия — это создание комплексной, работающей системы, поиск и бережное развитие молодых талантов непосредственно в регионах России, предоставление максимальных возможностей для юных теннисистов. В работе центра мы объединим наработанный мной опыт в моей детской школе в Москве и в филиале в Елабуге. Совместно с партнерами «Центра» по мере возможностей будем поддерживать талантливых детей, в том числе, давать им возможность бесплатных занятий (часов) на кортах с тренерами, предоставлять экипировку, инвентарь.
— В 2024 году на ПМЭФ громко презентовался проект филиала вашей школы в Елабуге (Республика Татарстан). Как он развивается сейчас?
— Сейчас в филиале в Елабуге занимаются более 100 детей, наши воспитанники уже становятся победителями и призерами крупных соревнований. Это первые звездочки филиала. Например, Вероника Красовская, ей сейчас 10 лет. В момент прихода в наш филиал она находилась в рейтинге по своему возрасту на 32-м месте по России, а теперь уже шестая по стране и первая по Республике Татарстан.
Еще у нас растет маленькая звездочка Маргарита Климова. Она уже покорила столицу на красном и оранжевом мяче и выиграла свой первый турнир зеленого мяча, когда ездила в Тулу. Теперь мы ее бережно готовим к моменту, когда ей исполнится восемь лет, и она сможет полноценно заявляться на большие соревнования, завоевывая рейтинг. Уверена, что это будущая чемпионка, которая будет выступать на турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх.
Алексей Фомин