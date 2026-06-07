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Джокович на русском поздравил Андрееву с титулом РГ: «Молодец ?, Мира»

Новак Джокович на русском поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».

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«Молодец ?, Мира (орфография сохранена). Желаю тебе еще много [таких побед] ??», — написал Джокович в соцсети.

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