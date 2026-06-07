Андреева о политической ситуации: «Единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи»

— Мне кажется, ни один человек не хочет, чтобы в мире были войны. Но могу сказать, что, когда играю в теннис, единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи. Я не думаю об этом во время игры, потому что у меня в голове и так очень много вещей, на которых нужно сосредоточиться. Поэтому, когда нахожусь на корте, я никогда не думаю о таких вещах, — сказала Андреева на пресс-конференции.