Андреева о политической ситуации: «Единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи»

— Вы стали чемпионкой в очень молодом возрасте. Вас уже спрашивали о Шараповой. Когда она выигрывала здесь, вам было 5 и 7 лет. Тогда никто не задавался вопросом, можно ли называть ее россиянкой. Сейчас политическая ситуация изменилась: не все понимают, как правильно писать, ставить ли флаг, как вообще об этом говорить. Вас это задевает? Хотели бы вы, чтобы что-то изменилось? Что, по-вашему, следует делать? Особенно если военные действия к тому моменту еще не закончатся. Конечно, мы все хотели бы, чтобы это произошло.
— Мне кажется, ни один человек не хочет, чтобы в мире были войны. Но могу сказать, что, когда играю в теннис, единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи. Я не думаю об этом во время игры, потому что у меня в голове и так очень много вещей, на которых нужно сосредоточиться. Поэтому, когда нахожусь на корте, я никогда не думаю о таких вещах, — сказала Андреева на пресс-конференции.
Самые важные люди Мирры Андреевой.
«Реальность лучше, чем мои мечты». Золотые слова Мирры.