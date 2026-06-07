Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андреева о политической ситуации: «Единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи»

Мирра Андреева заявила, что не думает о политике на корте.

Все о звездах российского тенниса

— Вы стали чемпионкой в очень молодом возрасте. Вас уже спрашивали о Шараповой. Когда она выигрывала здесь, вам было 5 и 7 лет. Тогда никто не задавался вопросом, можно ли называть ее россиянкой. Сейчас политическая ситуация изменилась: не все понимают, как правильно писать, ставить ли флаг, как вообще об этом говорить. Вас это задевает? Хотели бы вы, чтобы что-то изменилось? Что, по-вашему, следует делать? Особенно если военные действия к тому моменту еще не закончатся. Конечно, мы все хотели бы, чтобы это произошло.

— Мне кажется, ни один человек не хочет, чтобы в мире были войны. Но могу сказать, что, когда играю в теннис, единственное, о чем я думаю, — как соревноваться и выигрывать матчи. Я не думаю об этом во время игры, потому что у меня в голове и так очень много вещей, на которых нужно сосредоточиться. Поэтому, когда нахожусь на корте, я никогда не думаю о таких вещах, — сказала Андреева на пресс-конференции.

Самые важные люди Мирры Андреевой.

«Реальность лучше, чем мои мечты». Золотые слова Мирры.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше