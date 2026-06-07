«Какой он красивый!» Мирра Андреева — о Брэде Питте на финале «Ролан Гаррос»

Но я не знала, что он сидел прямо напротив моего полотенца, куда я приходила между геймами, между розыгрышами. Потом уже, когда счет был 5:3 в первом сете, был длинный розыгрыш, я сбегала за укороченными, дышу и потом понимаю, что он сидит прямо вот здесь — буквально 15 см, руку протяну — и могу его ноги коснуться.