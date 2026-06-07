Мирра Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом в Париже

«С Брэдом Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, все было занято. И потом, как мне кажется, он уже уехал с кортов. Может быть, в следующий раз постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотографироваться», — сказала Андреева.