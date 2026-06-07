Мирра Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом в Париже

ТАСС, 7 июня. Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла встретиться с американским актером Брэдом Питтом после своей победы на Roland Garros из-за своей занятости. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Вестям».
В субботу Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую в финале Roland Garros. Голливудский актер присутствовал на финальной встрече и стоя аплодировал после успеха россиянки.
«С Брэдом Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, все было занято. И потом, как мне кажется, он уже уехал с кортов. Может быть, в следующий раз постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотографироваться», — сказала Андреева.
«Очень приятно выиграть такой крупный титул, еще не до конца поняла, что случилось. Думаю, что скоро все ощущения до конца улягутся. Пока что [нужно] пару дней отдыха, не думать о теннисе вообще, наслаждаться временем с семьей. Но уже скоро будем возвращаться к тренировкам и готовиться к травяному сезону. Поддержка очень чувствовалась, я люблю, когда за меня болеют, выкрикивают мое имя», — добавила российская теннисистка.
Андреева подчеркнула, что у нее не было недооценки соперницы перед началом финала. «Хвалиньская много укорачивает, режет, действует за счет игровых качеств, хорошо двигается. Нужно было долго держать внимание. Нельзя было надеяться на ее ошибки, потому что у нее их очень мало», — заключила победительница Roland Garros.
Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде.