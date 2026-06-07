Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева рассказала, почему не встретилась с Брэдом Питтом в Париже

Российская теннисистка в субботу выиграла Roland Garros.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ТАСС, 7 июня. Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла встретиться с американским актером Брэдом Питтом после своей победы на Roland Garros из-за своей занятости. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Вестям».

В субботу Андреева победила представительницу Польши Майю Хвалиньскую в финале Roland Garros. Голливудский актер присутствовал на финальной встрече и стоя аплодировал после успеха россиянки.

«С Брэдом Питтом я, к сожалению, не встретилась. У меня не было времени, все было занято. И потом, как мне кажется, он уже уехал с кортов. Может быть, в следующий раз постараюсь его выловить, чтобы быстренько с ним сфотографироваться», — сказала Андреева.

«Очень приятно выиграть такой крупный титул, еще не до конца поняла, что случилось. Думаю, что скоро все ощущения до конца улягутся. Пока что [нужно] пару дней отдыха, не думать о теннисе вообще, наслаждаться временем с семьей. Но уже скоро будем возвращаться к тренировкам и готовиться к травяному сезону. Поддержка очень чувствовалась, я люблю, когда за меня болеют, выкрикивают мое имя», — добавила российская теннисистка.

Андреева подчеркнула, что у нее не было недооценки соперницы перед началом финала. «Хвалиньская много укорачивает, режет, действует за счет игровых качеств, хорошо двигается. Нужно было долго держать внимание. Нельзя было надеяться на ее ошибки, потому что у нее их очень мало», — заключила победительница Roland Garros.

Андреева стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше