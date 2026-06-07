Зверев — победитель «Ролан Гаррос»! С четвертой попытки выстрадал свой первый «Шлем»

Неизвестно, какие мысли были у Зверева в перерыве. Думал ли он, что до «Щлема» осталось выиграть один сет? Но на четвертую партию немец вышел со сбитым прицелом — две двойных, глупые ошибки в разменах. И Коболли повел с брейком. Сразу вернуть упущенное у Александра не вышло, тем не менее ответ пришел. В этом поспособствовал соперник, принявший ряд странных решений. Однако только выравняв положение в партии, Зверев наошибался сам. Брака в этот отрезок хватало с обеих сторон. Флавио не подал на сет, и теннисисты пошли выяснять отношения на тай-брейке. На нем они обменивались мини-брейками, но одним из ключевых стала двойная от немца, сделавшая счет 5:3 в пользу Коболли. Недостающие два очка итальянец заработал красиво: идеально выверенным дроп-шотом и неотразимым ударом по линии.