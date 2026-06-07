Зверев — победитель «Ролан Гаррос»! С четвертой попытки выстрадал свой первый «Шлем»

«Ролан Гаррос». Мужчины. Финал
Александр Зверев (Германия, 3) — Флавио Коболли (Италия, 10) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Александр Зверев с четвертой попытки выиграл в финале турнира «Большого шлема» и дотянулся до своей мечты. Хотя недавно казалось, что шансов на это уже не будет и время ушло. Он выстоял в тяжелом, драматичном пятисетовом матче против Флавио Коболли и взял титул на «Ролан Гаррос».
Сейчас или никогда?
«Ролан Гаррос» — 2026 сложился максимально благоприятно для Зверева, чтобы наконец-то взять большой титул. Турнир в Париже из-за травмы пропустил второй номер рейтинга и чемпион последних Карлос Алькарас. Первая ракетка планеты Янник Синнер, имевший сумасшедшую серию из 30 побед, неожиданно уступил в матче второго круга Хуану Мануэлю Серундоло. А после вылета Новака Джоковича в третьем круге в мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось ни одного теннисиста, кто выигрывал бы турниры «Большого шлема», и котировки немца на итоговую победу резко возросли.
Александр давно заслужил один из четырех главных теннисных трофеев. Сложно вспомнить игрока, добиравшегося до второй строчки мужского одиночного рейтинга, кто не взял бы ни одного «мейджора». Такие в истории тенниса были, но давно — на стыке веков. Не покорялись «Шлемы» Алексу Корретхе, Магнусу Норману, Марсело Риосу, который недолго был первой ракеткой планеты.
В финалах ТБШ немец играл трижды, однако всегда ему противостоял соперник, стоящий выше в рейтинге. В 2020-м на US Open Зверев растерял преимущество 2:0 в матче с Домиником Тимом, который оказался сильнее на решающем тай-брейке; в 2024-м на «Ролан Гаррос» в пяти сетах уступил Карлосу Алькарасу; в прошлом сезоне ничего не смог противопоставить Яннику Синнеру на Australian Open.
И вот впервые Александр выходил на финал «мейджора» в статусе безоговорочного фаворита. Он был посеян на турнире под вторым номером, Коболли — под 10-м. Вот только итальянец к поединку подходил более свежим: соотечественник Маттео Арнальди снялся с полуфинала из-за вируса.
Финалисты встречались друг с другом четыре раза, и в личном противостоянии вел Зверев — 3:1. Впервые они сошлись год назад в третьем круге «Ролан Гаррос», где немец проблем не испытал. Последняя встреча тоже осталась за ним — на «мастерсе» в Мадриде в текущем сезоне. Однако была статистика не в пользу Александра — последние шесть поражений ему нанесли итальянцы: четыре раза Синнер в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде; Лучано Дардери в Риме и как раз Коболли в Мюнхене.
Тем не менее Александру необходимо было забирать титул в Париже. Когда, если не сейчас?
Больше не лузер
Зверев на старте обозначил, что сегодня он хозяин этого корта. Первый сет прошел под полную диктовку немца: спокойно и размеренно дожимал соперника в разменах, не давал проваливаться первой подаче и не допускал ненужных срывов. Коболли же, наоборот, излишне суетился. Итальянец совершил много рискованных, но не подготовленных для этого риска ударов, отвратительно бил с бэкхенда и позволял Александру атаковать с приема. У Флавио не получалось найти нужный ритм, и за советами с активной итальянской жестикуляцией он обращался к своему боксу. Когда подсказки от команды не сработали, то он стал обращаться к небу.
С тремя брейками немец закрыл первый сет и продолжил доминировать во втором. Да, Коболли чуть улучшил игру в своих геймах, но в чужих был неопасен. Однако в середине партии Зверев неожиданно потерял контроль. При счете 3:3 и 30:0 он сделал невнятный удар, который уперся в сетку. Эта простая ошибка воодушевила итальянца. Флавио начал неудобно отвечать, к чему Александр был не готов. К тому же не вовремя пришла двойная, хотя два предыдущих своих гейма он отподавал под ноль. Подарив брейк-пойнт сопернику, Зверев еще больше занервничал и его не отыграл. Этого внезапного преимущества Коболли хватило, чтобы сравнять счет по партиям.
Потерянная подача нашлась в третьем сете и не покидала немца до его конца. Никаких возможностей, чтобы заработать что-то на приеме, у Флавио не было. А сам итальянец нараздавал шансов прилично. Не всеми воспользовался Александр, который упустил двойной брейк-пойнт в четвертом гейме, но в решающий момент все же додавил оппонента.
Неизвестно, какие мысли были у Зверева в перерыве. Думал ли он, что до «Щлема» осталось выиграть один сет? Но на четвертую партию немец вышел со сбитым прицелом — две двойных, глупые ошибки в разменах. И Коболли повел с брейком. Сразу вернуть упущенное у Александра не вышло, тем не менее ответ пришел. В этом поспособствовал соперник, принявший ряд странных решений. Однако только выравняв положение в партии, Зверев наошибался сам. Брака в этот отрезок хватало с обеих сторон. Флавио не подал на сет, и теннисисты пошли выяснять отношения на тай-брейке. На нем они обменивались мини-брейками, но одним из ключевых стала двойная от немца, сделавшая счет 5:3 в пользу Коболли. Недостающие два очка итальянец заработал красиво: идеально выверенным дроп-шотом и неотразимым ударом по линии.
6:1 в пятом сете выглядит в итоге простой прогулкой для Зверева, но простой она не была. После двух упущенных геймов на своей подаче Флавио мог их сразу возвращать, имел даже двойные брейк-пойнты. Но где-то просыпалась подача Александра, которая была уже далеко не так стабильна, где-то везло, где-то немец сыграл надежнее оппонента. От досады, не реализовав очередную возможность, Коболли даже кусал цветы, которые были в ограждениях корта.
Зверев стал первым немцем в Открытую эру, кто выиграл «Ролан Гаррос». Этого титула не хватало Борису Бэккеру, который доходил в Париже максимум до полуфинала, но брал остальные «мейджоры».
«Спасибо вам всем. Мы столько всего пережили — травмы, разбитое сердце, поражения, иногда мы были лузерами, — обращался Александр к своей команде на церемонии награждения. — Но в итоге мы чемпионы “Большого шлема”. И это самое важное».