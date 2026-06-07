Коболли после поражения от Зверева в финале «Ролан Гаррос»: «Он заслужил “Большой шлем” за все, что сделал в карьере»

— В четвертом сете был один немного странный момент, когда Саша очень медленно поднимался со скамейки перед вашей подачей при счете 5:4, но ему не дали предупреждение за затяжку времени. Это сделали в конце гейма, потому что получал лекарства от Марсело в углу. Ты подозревал, что, возможно, у него также были какие-то физические проблемы? Это тебя как-то успокоило? Я был удивлен, что ему дали только одно предупреждение, но не знаю, чувствовал ли ты то же самое.