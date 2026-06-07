Коболли после поражения от Зверева в финале «Ролан Гаррос»: «Он заслужил “Большой шлем” за все, что сделал в карьере»

— Прежде всего, я хочу поздравить Сашу с этим титулом. Считаю, что он его заслужил. Я также считаю, что сегодня в конце матча он заслуживал его больше, чем я.
Но я хочу поблагодарить и себя за то, что я сделал за эти две недели. Я никогда в жизни не ожидал такого результата, и я очень горжусь собой. Так что сейчас я просто хочу широко улыбаться и наслаждаться вечером с друзьями, с людьми, которых я люблю.
Это финал турнира «Большого шлема», поэтому я думаю, что в этом зале никто не ожидал от меня многого.
Поэтому я должен гордиться собой и пробовать, пробовать и пробовать снова.
— Чувствовали ли вы себя уставшим в пятом сете, после этих двух недель?
— При счете 6:4 на тай-брейке я почувствовал судороги в икроножной мышце. Между сетами я делал все возможное, взял перерыв на пять минут. Но моей икре был конец.
В конце, после второго сета, то же самое случилось с квадрицепсом, и я ощутил огромную усталость. Тело меня покинуло (улыбается).
— Считаете ли вы, что из-за физических проблем в пятом сете вы слишком рано потеряли веру в победу? И почему вы говорите, что он больше заслуживал победы, если все было так упорно?
— В конце он выиграл, поэтому и заслуживал больше. Но еще я говорю так, потому что Саша в туре десять лет, и у него было много отличных результатов. Я думаю, что он заслужил «Большой шлем» за все, что сделал в карьере.
Сегодня я ощущал небольшое давление — может быть, больше, чем он. Но я рад тому, как провел свой первый финал «Большого шлема». Всегда непросто впервые играть такие матчи, на таких стадиях.
Так что я сказал, что он больше, чем я, заслуживает [титул], и просто потому что он выиграл, и за то, что он сделал за карьеру.
— В четвертом сете был один немного странный момент, когда Саша очень медленно поднимался со скамейки перед вашей подачей при счете 5:4, но ему не дали предупреждение за затяжку времени. Это сделали в конце гейма, потому что получал лекарства от Марсело в углу. Ты подозревал, что, возможно, у него также были какие-то физические проблемы? Это тебя как-то успокоило? Я был удивлен, что ему дали только одно предупреждение, но не знаю, чувствовал ли ты то же самое.
— Да, мне тоже показалось, что он немного устал. Может быть, он взял чуть больше времени, чем я, и ему это помогло.
Но, опять же, он тут уже десять лет — может быть, он лучше, чем я, знает, как вести себя в важные моменты, понимаете?
И еще мне кажется, что в пятом сете он был посвежее меня, поэтому конец матча выглядел так.
— Четвертый сет, тай-брейк, в последних двух розыгрышах — ты ошибся во время, казалось бы, легкого воллея, а потом выполнил невероятный удар с форхенда. О чем ты подумал в тот момент, ведь ты…
— Я просто закрыл глаза.
— Во время какого розыгрыша, первого или второго?
— Возможно, и там, и там (улыбается). Понимаете, я был уставшим на тай-брейке, но сказал себе: «Давай, давай, может быть, ты выиграешь сет — посмотрим, что будет в пятом».
Думаю, я просто закрыл глаза. Иногда помогает, — сказал Коболли на пресс-конференции.