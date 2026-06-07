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Александр Зверев: «Если сейчас кто-то назовет меня худшим из победителей “Больших шлемов”, мне будет максимально плевать, максимально!»

Александр Зверев поделился эмоциями после того, как выиграл «Ролан Гаррос». В финале он победил Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

— Вы однажды сказали, что предпочтете быть не лучшим из игроков без победы на турнире «Большого шлема», а худшим чемпионом «Шлема».

— Да, да, говорил.

— Как вы теперь относитесь к этой своей фразе?

— Если сейчас кто-то назовет меня худшим из победителей турниров «Большого шлема», мне будет максимально плевать, максимально!

— Что этот титул значит для Германии?

— Очень многое, конечно. Он же первый для мужчин из Германии. У нас была Штеффи Граф со многими победами здесь, а вот мужчины никогда не выигрывали. Так что это очень много значит для Германии, да.

Знаете, я уже немного пьян, так что повторяюсь чаще, чем обычно! — цитирует Зверева корреспондент Спортса«» Андрей Васильев.

Зверев — чемпион «Ролан Гаррос»! Выстрадал долгожданный титул.

Путь Зверева: от 3 порванных связок до титула «Ролан Гаррос».

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