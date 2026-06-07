«Бавария» поздравила Зверева с первым титулом «Большого шлема». Теннисист является поклонником немецкого клуба

В финале турнира немецкий теннисист победил Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1).
«Поздравляем с первым титулом “Большого шлема”, Алекс Зверев!» — говорится в сообщении «Баварии».
Зверев — болельщик мюнхенского клуба.
«Бавария» поздравила Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос».
В финале турнира немецкий теннисист победил Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1).
«Поздравляем с первым титулом “Большого шлема”, Алекс Зверев!» — говорится в сообщении «Баварии».
Зверев — болельщик мюнхенского клуба.