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«Бавария» поздравила Зверева с первым титулом «Большого шлема». Теннисист является поклонником немецкого клуба

«Бавария» поздравила Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос».

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Источник: Спортс‘’

В финале турнира немецкий теннисист победил Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1).

«Поздравляем с первым титулом “Большого шлема”, Алекс Зверев!» — говорится в сообщении «Баварии».

Зверев — болельщик мюнхенского клуба.