Почему нынешний сезон «Ролан Гаррос» считают самым безумным

«Сейчас на него оказывается больше давления, чем на любом турнире, в котором он когда-либо играл. Мы же говорили о том, что он лучший игрок в истории мужского тенниса, который никогда не выигрывал мейджор (турнир “Большого шлема”. — РБК.), и это было: “О Боже, как он мог просто…”. Он не обыгрывал Алькараса, Синнера, Джоковича — никого из них. Теперь ему не нужно никого из них побеждать. Он, должно быть, чувствует больше давления, чем когда-либо за всю свою карьеру», — сказал бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой-младший в эфире TNT Sports.