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Почему нынешний сезон «Ролан Гаррос» считают самым безумным

«Ролан Гаррос» проходил с 24 мая по 7 июня. Призовой фонд составил €61,723 млн. Почему нынешний сезон «Ролан Гаррос» считают самым безумным — в материале «РБК Спорт».

Все о звездах российского тенниса
Источник: РБК Спорт

«Ролан Гаррос», общий призовой фонд которого составляет €61,723 млн, прошел с 24 мая до 7 июня. Однако нынешний розыгрыш второго в сезоне турнира «Большого шлема» запомнился многими сенсациями.

Массовый вылет фаворитов на ранних стадиях

Источник: Reuters

На старте турнира, в первых двух турах, вылетели пять теннисистов из топ-10 мирового рейтинга. Представитель Казахстана Александр Бублик, американец Тейлор Фриц и россиянин Даниил Медведев покинули турнир в первом круге. Первая ракетка мира Янник Синнер и Бен Шелтон (пятая ракетка) не смогли пробиться в третий круг.

В текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» из-за травмы не участвует прошлогодний победитель, вторая ракетка мира Карлос Алькарас. Так, впервые с 2023 года победителем турнира «Большого шлема» будет не он или Синнер.

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за 17 лет не смог выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Рейтинг ATP

  1. Янник Синнер (Италия) — 14 750 очков
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 11 960
  3. Александр Зверев (Германия) — 5705
  4. Новак Джокович (Сербия) — 4460
  5. Бен Шелтон (США) — 4070
  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4050
  7. Алекс де Минор (Австралия) — 3855
  8. Даниил Медведев (Россия) — 3760
  9. Тейлор Фриц (США) — 3720
  10. Александр Бублик (Казахстан) — 3320

Впервые в Открытой эре на турнире «Большого шлема» до мужского одиночного четвертьфинала дошли три итальянца. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» сыграли Маттео Берреттини, Маттео Арнальди и Флавио Коболи.

Французский тренер Патрик Муратоглу на своей странице в Instagram (деятельность корпорации Meta признана в России экстремистской и запрещена), что действующий турнир «Ролан Гаррос» — «просто сумасшедший».

Муратоглу называл Зверева главным фаворитом на турнире после вылета Синнера. «Он легко выигрывает свои матчи. Он очень хорош на грунте. Я имею в виду, он просто был сразу за этими топовыми игроками, Синнером, Алькарасом. И когда они выбывают, он первый, кто оказывается в игре», — заявлял тренер.

Первая ракетка мира Джон Макинрой-младший в эфире TNT Sports заявил, что на нынешнем турнире Зверев чувствует самое большое давление за всю карьеру, поскольку после вылета Алькараса, Синнера и Джоковича у него появилась возможность выиграть турнир «Большого шлема».

«Сейчас на него оказывается больше давления, чем на любом турнире, в котором он когда-либо играл. Мы же говорили о том, что он лучший игрок в истории мужского тенниса, который никогда не выигрывал мейджор (турнир “Большого шлема”. — РБК.), и это было: “О Боже, как он мог просто…”. Он не обыгрывал Алькараса, Синнера, Джоковича — никого из них. Теперь ему не нужно никого из них побеждать. Он, должно быть, чувствует больше давления, чем когда-либо за всю свою карьеру», — сказал бывшая первая ракетка мира Джон Макинрой-младший в эфире TNT Sports.

Александр Зверев стал чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, победив в финале итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1). Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Также это первая победа немецкого теннисиста на турнире «Большого шлема» за последние 30 лет. В последний раз это удавалось Борису Беккеру, победившему на Australian Open в 1996 году.

Сенсация Андреевой и Шнайдер

Источник: Reuters

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали одними из главных сенсаций на турнире.

Шнайдер вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», где проиграла польке Майе Хвалиньской (114-я ракетка мира) со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Впервые за 42 года в полуфинале «Ролан Гаррос» сыграли две леворукие теннисистки. Последний раз такое случалось в 1984 году, когда играли Мартина Навратилова и Камилла Бенджамин. Кроме того, впервые за 12 лет две леворукие теннисистки сыграли в полуфинале «Большого шлема»: в 2014-м это были Петра Квитова и Луция Шафаржова на Уимблдоне.

В финале Хвалиньская сыграла против Мирры Андреевой, которая в полуфинале обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3).

Андреева в решающем матче выиграла со счетом 6:3, 6:2 и впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Андреева стала первой россиянкой за 12 лет, которая выиграла на «Ролан Гаррос». В последний раз это удавалось Марии Шараповой, которая обыграла Симону Халеп в 2014-м году.

Источник: Reuters

Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой турнира «Большого шлема» в XXI веке. В этом столетии моложе были только Мария Шарапова (17 лет и 76 дней, Уимблдон-2004) и Радукану (18 лет и 302 дня). Кроме того, после победы на «Ролан Гаррос» россиянка возглавит чемпионскую гонку WTA.

Андреева стала лишь четвертой теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда профессионалам разрешили играть на всех турнирах), которая вышла в финал турнира «Большого шлема» в своем 50-м матче в женском одиночном разряде, по данным Opta. Ранее этого достижения добивались только Венди Тёрнбулл, Моника Селеш и Каролина Мухова.

19-летняя Андреева занимает шестое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Тренер бросил теннисиста в разгар «Ролан Гаррос» и улетел в Майами

Источник: Reuters

На нынешнем турнире произошли и небольшие скандалы внутри команд. Тренер испанского теннисиста Алехандро Давидович-Фокина Мариано Пуэрта неожиданно покинул команду после матча первого круга на «Ролан Гаррос».

Давидович-Фокина и финалист «Ролан Гаррос»-2005 сотрудничали около пяти месяцев.

«В воскресенье, после первого матча против Джумхура, он [Пуэрта] прислал мне очень длинное сообщение, в котором сообщил, что не хочет продолжать. Остальной команде он ничего не сказал и улетел в Майами», — сказал Давидович-Фокина Marca.

Как отмечает Marca, речь идет о теннисистах американце Брэндоне Накашиме и сербе Ласло Джере.

По словам теннисиста, тренер заблокировал телефон для него и его жены. При этом он отметил, что Пуэрта «бросает» подопечных не в первый раз: «Позже я узнал, что он поступил так же с несколькими другими игроками. Похоже, для него это стало нормой. Он подвел нас как человек, и я не собираюсь его преследовать. Это было его решение не продолжать, по крайней мере, до конца турнира».

В итоге, испанец выбыл во втором круге «Ролан Гаррос». Он проиграл 60-й ракетке мира Тиаго Тиранте со счетом 6:4, 6:7 (4), 1:6, 3:6.

После пресс-конференции Давидович-Фокина, на которой спортсмен рассказал о конфликте, Пуэрта выложил на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фотографию из самолета с подписью: «Сейчас в туре нет ни одного тренера, фитнес-тренера или физиотерапевта хотя бы с половиной тех яиц, что есть у меня. Возвращаюсь в Майами».

Позднее Пуэрта рассказал о конфликте со своей стороны. «В четвертом или пятом сете первого матча случилась неприятная ситуация. Я пытался его подбодрить, хотел встряхнуть, чтобы он не терял концентрацию. Алекс повернулся ко мне с таким лицом, будто собирался меня убить: “Ты что, не видишь, что я устал? Что я не могу двигаться? Больше ничего мне не говори!” И сказал это так, что я до сих пор это чувствую», — рассказал тренер Punto de Break.

Он сообщил, что после инцидента разговаривал с менеджером теннисиста и признавался в том, что «чувствовал себя опустошенным».

«Я вернулся в отель отдохнуть. Через три часа написал Алексу сообщение. Около 22:30 он ответил: “Поговорим завтра”. Я подумал, что он готов все обсудить, возможно, предложить доработать турнир вместе, а потом уже поговорить о моем сообщении. Думаете, если бы на следующий день он попросил меня остаться, я бы не остался?».

Однако диалога между спортсменом и треенром так и не произошло.

«На следующее утро я спокойно находился в отеле, было около 10:30. Вдруг мне позвонил человек из его команды и сказал: “Алекс просил передать, чтобы ты сам нашел билет и сам его оплатил. Можешь ехать в Майами”. После этого меня просто накрыло. Я застыл. Через пару часов пришел в себя, заблокировал его номер, заблокировал его жену, собрал вещи, выселился из отеля и уехал», — заключил Пуэрта.

Статистика и рекорды

Источник: Reuters

Нынешний «Ролан Гаррос» 2026 действительно установил рекорды напряженности. После трех кругов мужского турнира 20 матчей превысили четыре часа — это рекорд для турнира «Большого шлема». Предыдущий рекорд — 17 матчей на Australian Open 2009 и 2024).

Особенно выделялись 5-часовые марафоны: выигрыш Хуана Серундоло над Мартином Ландалусе длился 5 часов 57 минут (третий по длительности в истории турнира), а матч Маттео Берреттини против Франсиско Комесанью — 5 ч 13 м.

Впервые в XXI веке в четвертьфиналах мужского турнира сыграли сразу три игрока не старше 20 лет: испанец Рафаэль Ходар, чех Якуб Меншик и бразилец Жуан Фонсеска.

На турнире большое количество матчей с высокой скоростью. Из-за жары грунт корт стал более жестким, что повысило эффективность подачи и мяч стал лететь быстрее. В первой неделе Маттео Берреттини разгонял мяч до 223 км/ч, а в женском турнире самая быстрая подача у Арины Соболенко — 194 км/ч.

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