Зверев об окончании финала «Ролан Гаррос»: «Я не поверил, что выиграл. Потом увидел, как отец поднял руки вверх — тогда до меня наконец дошло»

— Кажется, у тебя были небольшие проблемы в конце четвертого сета. Что ты себе сказал и как удалось преодолеть эти трудности и взять титул?
— Да, у меня были судороги. Мне было физически немного тяжело, хотя я не думаю, что эти судороги были физическими. Думаю, они были скореепсихологическими. Я был очень напряжен, очень эмоционален и немного нестабилен в четвертом сете.
Поэтому думаю, что судороги в некотором смысле мне помогли — я расслабился. Сначала стал бить по мячу сильнее, а потом и расслабился. И, конечно, пятый сет сложился в мою пользу, и я рад этому и рад тому, что впервые сижу рядом с этим прекрасным трофеем.
— О чем ты думал после матчболов, когда упал на корт? Думаю, это был момент, о котором ты много думал раньше. А какие мысли были в голове именно в этот момент? Это было облегчение?
— Это было смешение нескольких моментов.
Во-первых, я не поверил, что выиграл. Потом я увидел свою команду, и они все как будто праздновали. Тогда я и осознал, что победил. Особенно когда я увидел, как мой отец поднял руки вверх, тогда до меня наконец дошло: ладно, я выиграл.
Потом, когда я лежал на земле, все эмоции вырвались наружу. Потому что этот корт очень, очень для меня особенный. Но он особенный не только в положительном смысле, но и в отрицательном, потому что здесь я пережил одни из самых тяжелых моментов в своей жизни, в своей теннисной карьере.
Я лежал на этом корте с травмой, не зная, смогу ли я когда-нибудь вернуться (Зверев повредил голеностоп в ½ финала в 2022-м в матче с Надалем — Спортс«“). Я проиграл здесь финал турнира “Большого шлема”. Все эти воспоминания для меня не стерлись. Они все еще со мной, но это событие перевесит все остальные.
— Это была долгая борьба. Есть ли кто-то, кому ты хотел бы посвятить этот момент и этот трофей, кроме себя самого, конечно?
— Как говорит Мирра [Андреева]?
Думаю, в моем случае это действительно заслуга всей семьи и всей команды, потому что у меня одна и та же команда уже как минимум 12 лет, с тем же тренером по физической подготовке, а с тренерами — даже дольше.
Так что все в равной степени заслуживают этот трофей, — сказал немец на пресс-конференции.
Зверев — чемпион «Ролан Гаррос»! Выстрадал долгожданный титул.
Путь Зверева: от 3 порванных связок до титула «Ролан Гаррос».