Зверев об окончании финала «Ролан Гаррос»: «Я не поверил, что выиграл. Потом увидел, как отец поднял руки вверх — тогда до меня наконец дошло»

Потом, когда я лежал на земле, все эмоции вырвались наружу. Потому что этот корт очень, очень для меня особенный. Но он особенный не только в положительном смысле, но и в отрицательном, потому что здесь я пережил одни из самых тяжелых моментов в своей жизни, в своей теннисной карьере.