Зверев после того, как впервые взял титул «Большого шлема»: «Чувствую, что смогу сделать это снова»

— Меньше года назад на «Уимблдоне» у тебя была очень эмоциональная пресс-конференция. Ты сказал, что чувствуешь себя опустошенным и, наверное, очень далеким от победы на «Большом шлеме». Терял ли ты в какой-то момент веру в себя? И как удалось восстановиться? Кажется, что ты довольно быстро вернулся к прежнему уровню — всего за несколько недель и месяцев.
— Мне кажется, я начал снова очень хорошо играть где-то в Вене в прошлом сезоне. До этого момента предыдущий год был для меня не слишком хорошим. Я играл не очень. У меня было много проблем с физической точки зрения, у меня были проблемы с теннисом. Я просто не играл хорошо.
Конечно, это трофей сильно укрепляет мою веру. Сейчас я очень далек от того момента. Прошлый год был одним из самых сложных периодов в карьере. А этот год — один из самых счастливых, и сейчас у меня совсем другое ощущение.
— На корте ты говорил о будущем и о том, каково будет играть без тяжести, без той боли, которую ты испытывал в прошлом. Теперь, когда все это позади, думаешь ли ты, что это может изменить твой подход к «Большим шлемам»? И что твой уровень игры повысится, потому что ты стал более свободным?
— Да, возможно. У меня это произошло очень рано на «Мастерсах» — я выиграл один из них, когда мне было 20 лет, и после этого я взял еще много турниров этой серии. Так что там я очень быстро обрел эту свободу, а вот на «Больших шлемах» все заняло больше времени.
Но теперь, что бы ни случилось, я всегда буду чемпионом «Шлема», и никто не сможет это у меня отнять. Может быть, да, это дает мне некоторую свободу. Может быть, я буду чуть более спокойным в финалах — даже если я проиграю, я все равно останусь чемпионом турнира «Большого шлема».
Этот трофей для меня очень важен. Потому что если бы я проиграл этот турнир, моя уверенность в себе значительно бы упала. Но теперь, когда я выиграл, я чувствую, что смогу сделать это снова, — поделился Зверев на пресс-конференции.