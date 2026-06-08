Зверев после того, как впервые взял титул «Большого шлема»: «Чувствую, что смогу сделать это снова»

— Да, возможно. У меня это произошло очень рано на «Мастерсах» — я выиграл один из них, когда мне было 20 лет, и после этого я взял еще много турниров этой серии. Так что там я очень быстро обрел эту свободу, а вот на «Больших шлемах» все заняло больше времени.