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Коболли после поражения на «Ролан Гаррос»: «Если ты дошел до первого финала, почему бы не дойти и до второго?»

Флавио Коболли оценил свой потенциал на турнирах «Большого шлема». Итальянец в пяти сетях проиграл Александру Звереву в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (5), 1:6).

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Источник: Спортс‘’

— Насколько ты сейчас близок к своему лучшему уровню? Как думаешь, когда ты снова выйдешь в финал «Большого шлема»?

— Это нельзя предугадать, но я постараюсь. Как я говорил раньше, я буду пытаться, пытаться и пытаться. Но если ты дошел до первого финала, почему бы не дойти и до второго?

В конце концов, я считаю, что заслуживаю того, чтобы быть здесь на решающей стадии. Может быть, не на следующих 10−15 турнирах «Большого шлема», но, как я уже говорил на церемонии награждения, я еще молод.

Поэтому мне нужно продолжать много работать и наслаждаться этим путем. И, возможно, если получится совместить эти вещи, я снова доберусь до финала, — сказал Коболли на пресс-конференции.