Коболли после поражения на «Ролан Гаррос»: «Если ты дошел до первого финала, почему бы не дойти и до второго?»

— Насколько ты сейчас близок к своему лучшему уровню? Как думаешь, когда ты снова выйдешь в финал «Большого шлема»?
— Это нельзя предугадать, но я постараюсь. Как я говорил раньше, я буду пытаться, пытаться и пытаться. Но если ты дошел до первого финала, почему бы не дойти и до второго?
В конце концов, я считаю, что заслуживаю того, чтобы быть здесь на решающей стадии. Может быть, не на следующих 10−15 турнирах «Большого шлема», но, как я уже говорил на церемонии награждения, я еще молод.
Поэтому мне нужно продолжать много работать и наслаждаться этим путем. И, возможно, если получится совместить эти вещи, я снова доберусь до финала, — сказал Коболли на пресс-конференции.