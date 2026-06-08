Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейтинг WTA. Андреева стала шестой ракеткой мира, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20, Хвалинска поднялась на 93 строчки

Чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поднялась на шестое место в рейтинге WTA.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Финалистка Майя Хвалинска взлетела на 93 строчки.

PIF WTA Rankings.

Положение на 8 июня 2026.

Место.

Теннисистка (страна).

Очки.

1 (1).

Арина Соболенко (Беларусь).

9090.

2 (2).

Елена Рыбакина (Казахстан).

8143.

3 (3).

Ига Швентек (Польша).

6733.

4 (5).

6056.

5 (6).

Аманда Анисимова (США).

5848.

6 (8).

5751.

7 (4).

4879.

8 (7).

Элина Свитолина (Украина).

4315.

9 (9).

Виктория Мбоко (Канада).

3670.

10 (10).

Каролина Мухова (Чехия).

3438.

11 (11).

Белинда Бенчич (Швейцария).

3385.

12 (15).

Марта Костюк (Украина).

3158.

17 (14).

Екатерина Александрова (Россия).

2449.

16 (23).

2506.

20 (24).

Анна Калинская (Россия).

2212.

21 (114).

Майя Хвалинска (Польша).

2010.

27 (30).

Анастасия Потапова (Австрия).

1640.

31 (37).

Александра Эала (Филиппины).

1435.

35 (27).

Людмила Самсонова (Россия).

1405.

37 (49).

Мария Саккари (Австралия).

1328.

51 (65).

Александра Олейникова (Украина).

1114.

58 (92).

Диан Парри (Франция).

1070.

78 (89).

Камилла Рахимова (Узбекистан).

920.

83 (80).

Анастасия Захарова (Россия).

900.

92 (118).

Мария Тимофеева (Узбекистан).

820.

97 (117).

Алина Корнеева (Россия).

794.

101 (148).

Ван Сиюй (Китай).

767.

105 (103).

Анна Блинкова (Россия).

744.

106 (85).

Вероника Кудерметова (Россия).

738.

118 (112).

Анастасия Павлюченкова (Россия).

684.

123 (56).

Циньвэнь Чжэн (Китай).

767.

129 (130).

Алина Чараева (Россия).

604.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше