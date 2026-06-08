Рейтинг WTA. Андреева стала шестой ракеткой мира, Шнайдер и Калинская вернулись в топ-20, Хвалинска поднялась на 93 строчки

Финалистка Майя Хвалинска взлетела на 93 строчки.
PIF WTA Rankings.
Положение на 8 июня 2026.
Место.
Теннисистка (страна).
Очки.
1 (1).
Арина Соболенко (Беларусь).
9090.
2 (2).
Елена Рыбакина (Казахстан).
8143.
3 (3).
Ига Швентек (Польша).
6733.
4 (5).
Джессика Пегула (США).
6056.
5 (6).
Аманда Анисимова (США).
5848.
6 (8).
Мирра Андреева (Россия).
5751.
7 (4).
Коко Гауфф (США).
4879.
8 (7).
Элина Свитолина (Украина).
4315.
9 (9).
Виктория Мбоко (Канада).
3670.
10 (10).
Каролина Мухова (Чехия).
3438.
11 (11).
Белинда Бенчич (Швейцария).
3385.
12 (15).
Марта Костюк (Украина).
3158.
17 (14).
Екатерина Александрова (Россия).
2449.
16 (23).
Диана Шнайдер (Россия).
2506.
20 (24).
Анна Калинская (Россия).
2212.
21 (114).
Майя Хвалинска (Польша).
2010.
27 (30).
Анастасия Потапова (Австрия).
1640.
31 (37).
Александра Эала (Филиппины).
1435.
35 (27).
Людмила Самсонова (Россия).
1405.
37 (49).
Мария Саккари (Австралия).
1328.
51 (65).
Александра Олейникова (Украина).
1114.
58 (92).
Диан Парри (Франция).
1070.
78 (89).
Камилла Рахимова (Узбекистан).
920.
83 (80).
Анастасия Захарова (Россия).
900.
92 (118).
Мария Тимофеева (Узбекистан).
820.
97 (117).
Алина Корнеева (Россия).
794.
101 (148).
Ван Сиюй (Китай).
767.
105 (103).
Анна Блинкова (Россия).
744.
106 (85).
Вероника Кудерметова (Россия).
738.
118 (112).
Анастасия Павлюченкова (Россия).
684.
123 (56).
Циньвэнь Чжэн (Китай).
767.
129 (130).
Алина Чараева (Россия).
604.