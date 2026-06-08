«Мирра может закончить год максимально высоко, а Соболенко станет еще сильнее». Колонка Екатерины Макаровой

Похожая ситуация была у Саши Зверева — после неожиданного вылета Янника Синнера все ждали от него только победы, и он ее добился. Хотя финал у него был потяжелее: с Флавио Коболли все решилось в пятой партии. У Мирры начало матча тоже было очень напряженным: игра была равной, они носились по всему корту, дважды обменялись брейками. Были и «свечи», и резаные удары. Но за счет опыта и настроя россиянка смогла переломить ход матча. Ее сопернице Майе Хвалиньска как раз не хватило опыта игры в больших финалах: она неплохо начала, но потом ей стало тяжело.