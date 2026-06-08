«Мирра может закончить год максимально высоко, а Соболенко станет еще сильнее». Колонка Екатерины Макаровой

Авторская колонка олимпийской чемпионки Рио-2016, экс первой ракетки мира в парном разряде — об итогах «Ролан Гаррос» — 2026, который сложился максимально удачно для наших теннисисток, а Мирра Андреева стала первой россиянкой с 2014 года, выигравшей турнир «Большого шлема». 19-летняя уроженка Красноярска оказалась самой молодой победительницей французского «мейджора» с 1992 года.
— Поздравляю Мирру с этой грандиозной победой! Она прошла весь турнир, показывая теннис очень высокого уровня, обойдясь без спадов. Да, возможно, ей повезло, что на пути к титулу не встретились игроки топ-10, но зато ей удалось прервать мощную победную серию Марты Костюк, справиться с переживающей вторую молодость Сораной Кырстей, в финале обыграть главную сенсацию турнира — Майю Хвалиньска.
После победы на «Ролан Гаррос», мне кажется, Мирре будет только легче. Этот успех даст ей дополнительную мотивацию и уверенность в своих силах. Все-таки это особенный турнир для нее: она всегда здесь хорошо выступала, у нее отличные воспоминания об этих кортах, ей нравится Париж. Плюс она в целом здорово провела грунтовый сезон 2026-го. Перед началом турнира я не до конца верила, что она выиграет, — была уверена, что пройдет далеко вплоть до полуфинала или финала. Но победа стала приятным сюрпризом. Мирра — большая молодец!
Начало года у нее было тяжелым: было много критики, но она с этим справилась, «выдохнула» и как будто с новыми силами вошла в грунтовый сезон, который стал ее триумфом. Видно, что даже по сравнению с прошлым годом Андреева очень сильно повзрослела.
Согласна, что важную роль в ее восхождении играет команда. В игре Мирры произошел большой скачок с приходом Кончиты Мартинес в 2024 году. Она помогла перестроиться тактически и психологически. Под каждую соперницу у Андреевой есть свой план на игру, она не нервничает даже в тяжелые моменты матчей, а продолжает гнуть свою линию. Это черта большого игрока. Плюс в этом году Мирра (по ее словам) начала работать с психологом — это было логичное продолжение, потому что одной поддержки тренера, видимо, уже не хватало. Скорее всего, это был посыл от самой Кончиты — тренер все-таки главный в команде.
Спарринг партнер (в случае Андреевой это наш соотечественник Алексей Ватутин) тоже имеет большое значение: он заряжает энергией, влияет на настрой. Если от него идет позитив, это передается и игроку. В теннисе часто копируешь технику тренера или спарринг партнера, если много тренируешься вместе. Важно, чтобы и техника, и эмоции были на уровне — тогда спарринг дает сумасшедший заряд. Тренеры по ОФП и теннису постоянно требуют результата, ставят задачи, а спарринг как будто на стороне игрока: поддерживает, подбадривает, бежит рядом. Это важная совместная работа.
Финал стал квинтэссенцией командной работы. Учитывая, что Мирра играла со 114-й ракеткой мира, в воздухе было дополнительное напряжение. Бывает, что в такие моменты перегораешь и упускаешь возможность, но здесь было наоборот: Мирра была настроена взять победу любым способом, вне зависимости от условий. Плюс у нее уже есть опыт финалов тысячников, это помогло. Если бы это был первый финал на таком уровне, то было бы сложнее. А так она понимала, что не имеет права проиграть, не сомневалась в себе!
Похожая ситуация была у Саши Зверева — после неожиданного вылета Янника Синнера все ждали от него только победы, и он ее добился. Хотя финал у него был потяжелее: с Флавио Коболли все решилось в пятой партии. У Мирры начало матча тоже было очень напряженным: игра была равной, они носились по всему корту, дважды обменялись брейками. Были и «свечи», и резаные удары. Но за счет опыта и настроя россиянка смогла переломить ход матча. Ее сопернице Майе Хвалиньска как раз не хватило опыта игры в больших финалах: она неплохо начала, но потом ей стало тяжело.
В целом этот «Ролан Гаррос» очень успешно сложился для наших теннисисток. Помимо Андреевой, стоит выделить успехи Дианы Шнайдер. Победа над первой ракеткой мира — это большое достижение. Жаль, что не удалось выйти в финал, но часто после столь больших побед меняется настрой и кажется, что турнир уже закончен. Диана, возможно, недооценила соперницу — игра получилась вязкой и тягучей. Но она правильно отметила, что Хвалиньска сыграла полуфинал классно, почти не допускала ошибок. Полуфинал ТБШ — отличный результат для Дианы. Теперь она поняла, что способна доходить до высоких стадий турниров «Большого шлема», и это должно стать хорошим подспорьем на будущее.
Порадовала и Анастасия Потапова, обыгравшая прошлогоднюю чемпионку «Ролан Гаррос» Коко Гауфф. Затем у нее был очень качественный матч с Анной Калинской. Отмечу, что у Насти, как, впрочем, и у Ани, многое зависит от настроения. Калинскую знаю лучше. Если она хочет, то выигрывает практически любой матч, но такой настрой есть не всегда. При этом потенциал у нее очень большой, но, мне кажется, она его еще не до конца раскрыла.
Что я думаю о высказываниях Соболенко после обидного поражения от Шнайдер? Это эмоции. В момент поражения бывает очень обидно, хочется скрыться, чтобы тебя никто не видел и не спрашивал о теннисе. Но я уверена, что после этого она станет только злее и будет играть еще сильнее.
Теперь нас ждет травяной сезон. Трава — не самое удобное покрытие для Мирры, но дальше идет длинный сезон харда, где она может себя хорошо показать. Есть ли у нее перспективы остаться на первой строчке в чемпионской гонке до конца года? Я не делаю большого акцента на Race to the WTA Finals, но у Мирры есть все, чтобы закончить 2026 год максимально высоко. Несмотря на небольшой провал в начале сезона, она здорово отыграла середину, а с новым зарядом уверенности способна свернуть горы.