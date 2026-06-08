Кузнецова об успехе россиянок на «Ролан Гаррос»: «Очень жалко, что Потапова ушла. Так для нас турнир был бы еще лучше»

Но сейчас был первый хороший результат: Мирра выиграла, Диана в полуфинале. Чуть-чуть времени им надо. Дай бог, чтобы они дошли до такого уровня, чтобы мы их каждый раз видели в полуфиналах и финалах. На данный момент это был для них такой турнир один. Я желаю им, чтобы они чаще доходили до этих стадий, и мы бы радовались и болели", — сказала экс-теннисистка на YouTube-канале First & Red.