Кузнецова об успехе россиянок на «Ролан Гаррос»: «Очень жалко, что Потапова ушла. Так для нас турнир был бы еще лучше»

В этом сезоне Мирра Андреева стала чемпионкой турнира, Диана Шнайдер дошла до полуфинала. Анастасия Потапова, с прошлого года выступающая под флагом Австрии, уступила Анне Калинской в четвертом круге.
Слуцкий: «Смотри, у нас очень удачный “Ролан Гаррос”. Мирра выиграла, Диана играла в полуфинале, обыграла Соболенко. И такое ощущение, что после ваших времен, когда была Кузнецова, Дементьева, Мыскина, Шарапова, и ты понимал, что на каждом большом турнире есть за кого болеть, причем на самых поздних стадиях. Есть такое внутреннее ощущение, что оно возвращается, это чувство, что тебе снова есть за кого болеть. Это так или не так? Можете оценить перспективу наших девчонок в ближайшее время?».
Кузнецова: "Очень хотелось бы, чтобы было так. Очень жалко, что Потапова ушла. Так для нас турнир был бы еще лучше.
Но сейчас был первый хороший результат: Мирра выиграла, Диана в полуфинале. Чуть-чуть времени им надо. Дай бог, чтобы они дошли до такого уровня, чтобы мы их каждый раз видели в полуфиналах и финалах. На данный момент это был для них такой турнир один. Я желаю им, чтобы они чаще доходили до этих стадий, и мы бы радовались и болели", — сказала экс-теннисистка на YouTube-канале First & Red.
Интервью с Кириллом Александровичем, которого Мирра благодарила после титула «Ролан Гаррос».
Это был долбанутый «Ролан Гаррос». Ну и супер!