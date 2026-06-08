Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой на Roland Garros и осудила лишение ее почестей

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель поздравила российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) и заявила, что спорт должен быть вне политики, а достижения атлетов — на первом плане.
«Поздравляю Мирру Андрееву! Всего лишь 19-летняя россиянка выиграла в субботу Открытый чемпионат Франции по теннису — и при этом ее лишили обычно полагающихся в таких случаях почестей. Спорт должен быть вне политики, а на первом плане должны стоять достижения атлетов», — написала Вайдель на своей странице в соцсети X.
С 2022 года российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. После победы Андреевой в финальном матче Roland Garros на церемонии награждения отсутствовал российский флаг и не звучал гимн страны.
Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в финальном матче турнира серии Большого шлема обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую. Андреева благодаря триумфу на Roland Garros стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. До нее последней россиянкой, кому удалось победить на соревновании подобного уровня, была Мария Шарапова, добившаяся успеха на Roland Garros в 2014 году. После этого в парном разряде из россиянок титул завоевывали Елена Веснина и Екатерина Макарова (Открытый чемпионат США — 2014 и Уимблдон-2017), Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд (Открытый чемпионат США — 2020) и Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс (Уимблдон-2025).
Несмотря на то что российская символика запрещена на кортах Roland Garros, болельщики не смогли сдержать эмоций. Флаг России развернули на трибунах после победы Андреевой. Российский триколор появился на трибунах после того, как теннисистка реализовала матчбол. Однако, как сообщил журналист Бен Ротенберг на своей странице в X, через несколько секунд к болельщикам подошел охранник, который попросил убрать флаг.