Лидер АдГ поздравила Андрееву с победой на Roland Garros и осудила лишение ее почестей

Ранее ТАСС сообщал, что Андреева в финальном матче турнира серии Большого шлема обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую. Андреева благодаря триумфу на Roland Garros стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире Большого шлема в одиночном разряде. До нее последней россиянкой, кому удалось победить на соревновании подобного уровня, была Мария Шарапова, добившаяся успеха на Roland Garros в 2014 году. После этого в парном разряде из россиянок титул завоевывали Елена Веснина и Екатерина Макарова (Открытый чемпионат США — 2014 и Уимблдон-2017), Вера Звонарева в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд (Открытый чемпионат США — 2020) и Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизе Мертенс (Уимблдон-2025).