Джокович на русском языке похвалил Зверева за победу на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что был счастлив увидеть победу Александра Зверева на «Ролан Гаррос», потому что тот упорно «работал на всех фронтах» ради нее. Об этом Джокович написал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Зверев 7 июня стал победителем парижского турнира «Большого шлема», обыграв в пятисетовом финале итальянца Флавио Коболли. Для олимпийского чемпиона Токио это первый трофей «Большого шлема» в карьере, ранее он проиграл три финала подряд — на US Open в 2020-м, на «Ролан Гаррос» в 2024-м и на Australian Open в 2025-м.
Джокович отметил, что знает Зверева с 10-летнего возраста.
«Когда знаешь, через что тебе пришлось пройти с юных лет из-за болезни, преодолев огромный психологический барьер внутри и заставив замолчать критиков, которые считали, что тебе не выиграть “Большой шлем”, эта победа становится еще более особенной и запоминающейся», — написал Джокович.
Серб добавил на смеси английского и русского: «Enjoy it (наслаждайся. — РБК) and молодец, брат».
Зверев — сын советских теннисистов Александра Зверева и Ирины Фатеевой, он представляет Германию. У Зверева с четырех лет диабет первого типа.
Джокович трижды побеждал на «Ролан Гаррос» (2016, 2021 и 2023 годы). В противостоянии со Зверевым в рамках ATP он ведет со счетом 9−5.