Хвалинска о том, звонил ли ей президент после «Ролан Гаррос»: «Не знаю. Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров»

"Я хочу сказать вам большое спасибо за такое теплое приветствие и действительно за огромную поддержку, которую я получила за эти три недели. Сказать, что я этого не ожидала, — значит ничего не сказать. Так что большое вам спасибо.
Находясь в Париже, я не чувствовала масштаба всего, что происходит здесь, в Польше. Сегодня я была в шоке. Для меня это новая реальность. Вокруг очень, очень много нового, но я адаптируюсь".
О звонке от президента после «Ролан Гаррос».
«Нет, я не знаю [звонил ли мне президент]. Я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров. Я не делаю этого уже много лет. Если бы мне позвонил президент, я бы, вероятно, пропустила звонок. Просто не смогла бы это проверить. Я отвечаю только папе, маме и тренеру».
О давлении со стороны медиа.
«Пока я не чувствовала давления. Но я уверена, что почувствую его в ближайшем будущем. Однако для меня ничего не меняется. Я буду работать над собой. Знаю, что будут разные результаты: я буду проигрывать и выигрывать, но моя работа и мое желание выигрывать каждый матч не изменятся».
Три вещи, которые запомнятся больше всего.
«Я запомню 14 пицц, которые мои тренеры съели за три недели. Вид моего тренера будет напоминать мне об этом еще несколько дней (смеется). Я точно запомню интервью с Андре Агасси и Джоном Макинроем, потому что это был невероятный опыт. И, думаю, церемонию или выход в финале, где я чувствовала огромную поддержку и любовь со стороны болельщиков», — сказала Хвалинска на пресс-конференции.
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