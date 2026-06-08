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Изнер о Звереве: «Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно стал бы членом Зала славы»

Джон Изнер и Стив Джонсон считают, что Александр Зверев должен попасть в Международный зал теннисной славы после победы на «Ролан Гаррос».

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Джонсон: «Победитель турнира “Большого шлема”, итогового ATP, “Мастерсов”, обладатель множества титулов, олимпийский чемпион. Единственное, чего ему, пожалуй, не хватает, — это Кубка Дэвиса. Но сейчас уже никто не воспринимает его так серьезно.

Я бы сказал, что раньше это имело большее значение, но сейчас уже нет. Мне кажется, у него есть все, кроме первой строчки рейтинга".

Изнер: «Да, но общий список достижений просто безумный. Он поднялся на четвертое место в истории по призовым. При этом обошел Алькараса и Синнера, у которых, конечно, в конце карьеры будет больше призовых. Но он уже член Зала славы. Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно был бы членом Зала славы», — сказали экс-теннисисты в подкасте Nothing Major.

Зверев и Россия — есть ли связь?

Зверев ставил себе уколы в финале «Ролан Гаррос». Он первый чемпион «Шлема» с диабетом.

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