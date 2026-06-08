Изнер о Звереве: «Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно стал бы членом Зала славы»

Изнер: «Да, но общий список достижений просто безумный. Он поднялся на четвертое место в истории по призовым. При этом обошел Алькараса и Синнера, у которых, конечно, в конце карьеры будет больше призовых. Но он уже член Зала славы. Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно был бы членом Зала славы», — сказали экс-теннисисты в подкасте Nothing Major.