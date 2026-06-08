Изнер о Звереве: «Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно стал бы членом Зала славы»

Джонсон: «Победитель турнира “Большого шлема”, итогового ATP, “Мастерсов”, обладатель множества титулов, олимпийский чемпион. Единственное, чего ему, пожалуй, не хватает, — это Кубка Дэвиса. Но сейчас уже никто не воспринимает его так серьезно.
Я бы сказал, что раньше это имело большее значение, но сейчас уже нет. Мне кажется, у него есть все, кроме первой строчки рейтинга".
Изнер: «Да, но общий список достижений просто безумный. Он поднялся на четвертое место в истории по призовым. При этом обошел Алькараса и Синнера, у которых, конечно, в конце карьеры будет больше призовых. Но он уже член Зала славы. Он мог бы закончить карьеру прямо сейчас и все равно был бы членом Зала славы», — сказали экс-теннисисты в подкасте Nothing Major.
Зверев и Россия — есть ли связь?
Зверев ставил себе уколы в финале «Ролан Гаррос». Он первый чемпион «Шлема» с диабетом.