Медведев сделал заявление о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Спортсмен поздравил 19-летнюю Андрееву и ее команду с победой, отметив, что это только начало. «Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому. Ты крутая!» — выступил Медведев.
В субботу 6 июня Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос». В финале спортсменка одержала победу над польской теннисисткой Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.
Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. До этого она стала серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
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