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Медведев сделал заявление о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев сделал заявление о победе соотечественницы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» 2026 года. Его слова приводятся в Telegram-канале «Больше!».

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Источник: Reuters

Спортсмен поздравил 19-летнюю Андрееву и ее команду с победой, отметив, что это только начало. «Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому. Ты крутая!» — выступил Медведев.

В субботу 6 июня Андреева одержала победу на «Ролан Гаррос». В финале спортсменка одержала победу над польской теннисисткой Майей Хвалиньской со счетом 6:3, 6:2.

Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. До этого она стала серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.

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