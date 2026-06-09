Новый Мирры порядок: Андреева нацелилась на топ-3 мирового рейтинга

Завершившийся «Ролан Гаррос» заметно перекроил рейтинговые расклады в мировом теннисе. И неудивительно: ни на одном турнире не разыгрывается больше очков, чем на соревнованиях Большого шлема. Победа в Париже приносит 2000 баллов — вдвое больше, чем титул на «мастерсе» или турнире категории WTA-1000, и на 500 очков больше максимального результата на Итоговом чемпионате. Разбираемся, как изменились позиции Мирры Андреевой и других россиян после окончания основной части грунтового сезона и чего ждать перед стартом травяной серии и Уимблдона.
Лидерство Мирры в Чемпионской гонке
Безусловно, в центре внимания чемпионка «Ролан Гаррос» Мирра Андреева. 19-летняя россиянка вошла в десятку самых молодых победительниц «Шлемов» в Открытой эре (с 1968 года) и в тройку наиболее успешных юниорок на мейджорах в XXI веке. При этом пока Мирра даже не повторила свой лучший результат в рейтинге, поднявшись только на шестую строчку (а после Уимблдона-2025 была пятой), но это видится вопросом ближайших месяцев, если не недель. Более того, к середине лета Андреева вполне может попасть и в тройку лучших!
Однако давайте сначала посмотрим на еще более приятный для Мирры в данный момент рейтинг — Чемпионскую гонку. Здесь учитываются только очки, набранные с начала сезона. Когда-то отличалась и система подсчета — бралось немного иное количество турниров, иначе работали бонусы за победы над топами (в рейтинге 52 недель они были предусмотрены еще в 1990-е), самих очков начислялось в пять раз меньше. Так, титул на «Шлеме» до 2009 года давал 1000 очков в основной рейтинг и всего 200 в ЧГ. Но с тех пор различия убрали, так что разбираться в двух рейтинговых системах теперь не нужно.
Так вот, в Чемпионской гонке Андреева вышла на первое место! Сам по себе этот факт каких-то особенных бонусов не дает, но приятен. Не стоит забывать, что к концу сезона рейтинги синхронизируются, так что если сохранить лидерство в ЧГ к ноябрю, то автоматически станешь и первой ракеткой мира. Сейчас у Мирры 4928 очков, у Арины Соболенко 4510, у Елены Рыбакиной 4388, у Элины Свитолиной — 3890, а остальные преследовательницы отстают от Андреевой больше чем на 1700 баллов. Кстати, перед «Ролан Гаррос» лидировала в гонке Рыбакина, а Андреева была лишь пятой.
Топ-5 совсем рядом
В рейтинге 52 недель у Мирры 5751 очко, и до пятерки ей буквально рукой подать. Аманда Анисимова набрала 5848 баллов, а Джессика Пегула — 6056, то есть обеих можно обойти буквально за один турнир, в том числе перед Уимблдоном. Если сделать это, то россиянка еще и в первую четверку посева на травяном «Шлеме» попадет. Место в топ-4 на любом крупном турнире важно для жеребьевки — оно гарантирует отсутствие других лидеров посева в твоей четверти сетки, то есть до полуфинала ни с кем из первой четверки ты не встретишься. На том же «Ролан Гаррос» Андреева, получившая восьмой номер посева, по жеребьевке гипотетически шла на Рыбакину в четвертьфинале, Свентек в полуфинале и Соболенко в финале. Да, в итоге никто из них до Мирры не дошел, но подобный звездопад случается нечасто.
Аманду Мирра вообще может обойти, ничего не делая на этой неделе. Год назад американка русского происхождения была в финале «пятисотника» в Лондоне, и если сейчас она выступит в британской столице хуже, чем тогда, то пропустит Андрееву на пятую строчку. А вот чтобы попасть в топ-4 сеяных на Уимблдоне, Мирре придется «зажечь» на следующей неделе в Берлине. Туда заявлены все сильнейшие, кроме Свентек: и сама Андреева, и Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Анисимова, Свитолина, Пегула. Последняя в Берлине ничего не защищает (как и Мирра), так что россиянке придется отыгрывать у нее 305 очков. Для этого нужно как минимум выйти в финал (325 баллов), а если Джессика пройдет хотя бы один круг — завоевать титул. При этом американка не должна добраться до титульного поединка.
Ну, а после Уимблдона Мирра вполне может оказаться уже в тройке лучших. Причем здесь главной соперницей выглядит как раз Пегула, а вовсе не Свентек, занимающая сейчас третью строчку и опережающая Андрееву почти на 1000 очков (6733 против 5751). Ига защищает сначала 325 очков за финал Бад-Хомбурга, а затем 2000 за титул Уимблдона! Польская теннисистка до прошлого года в принципе на траве никогда не блистала, и поверить, что сейчас, опять довольно неубедительно проведя грунтовый отрезок сезона, она снова «выстрелит» на травяных кортах, непросто.
Если вычесть у всех теннисисток прошлогодние травяные очки, то Мирра оказывается впереди Иги на 800 с лишним баллов! Уступает же она, кроме пока что недосягаемых Арины и Елены, только Джессике — виртуальная разница между ними после Уимблдона составляет 322 очка. Именно на столько больше нужно набрать россиянке, чтобы опережать Пегулу после завершения турниров на траве.
Рыбакина в погоне за лидерством в рейтинге
Отметим также, что Елена Рыбакина явно нацелилась на первую строчку еще до Уимблдона. Между ней и Соболенко сейчас меньше тысячи очков, что можно отыграть за две недели. Елена и так была заявлена на два «пятисотника» подряд, Лондон и Берлин, а недавно стало известно, что и в Бад-Хомбурге сыграет. Насколько разумно выступать на траве пять недель подряд (с учетом Уимблдона) — вопрос, и больше никто из топов так делать не будет. С другой стороны, никто не мешает в какой-то момент сняться с одного из этих соревнований. И еще неясно, прилетит ли Соболенко в Берлин — по ее пресс-конференции после сенсационного поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» создалось ощущение, что белоруска вполне может устроить себе отпуск и не выходить на корт вплоть до Уимблдона. Если Арины в Германии не будет, шансы Елены перехватить у нее лидерство еще возрастают.
По итогам РГ произошло несколько перестановок и во втором-третьем десятках рейтинга. Марта Костюк, дошедшая в Париже до полуфинала, впервые стала 12-й ракеткой мира, Диана Шнайдер благодаря полуфиналу поднялась на 16-ю позицию, Анна Калинская вернулась в топ-20. А выше всех, конечно, прыгнула Майя Хвалиньска. Сенсационная финалистка, стартовавшая еще с квалификации, не просто дебютировала в сотне, а оказалась сразу на 21-й строчке! Правда, эффект от этого в плане попаданий на турниры наступит только после Уимблдона, поскольку все заявки в основные сетки закрываются за шесть недель. Даже на травяном «Шлеме» ей либо снова придется играть отборочные соревнования, либо рассчитывать на wild card от организаторов. При этом если Майя так или иначе попадет в основную сетку Уимблдона, то будет там сеяной.
Медведев может вернуться в топ-5
В мужском туре лидеры, Янник Синнер и Карлос Алькарас, потеряли много очков, но их позиции от этого пока не пошатнулись. Итальянец остается лидером с огромным отрывом, имея в активе 13 500 баллов, испанец второй с 9960 очками. Александр Зверев, наконец-то выигравший свой «Шлем», остался третьим (7305 очков), а дошедший до четвертьфинала Феликс Оже-Альяссим дебютировал на четвертой строчке (4440). Прилично просел не защитивший полуфинальные очки Новак Джокович — проиграв Жоао Фонсеке в третьем круге, серб потерял три позиции и стал седьмым. У Даниила Медведева 3760 баллов, как и у Новака, но россиянин уступает по дополнительным показателям, занимая восьмое место. Финалист «Ролан Гаррос» Флавио Коболли дебютировал в десятке, вытеснив из нее Александра Бублика. Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили 13-ю и 15-ю строчки соответственно.
Смена первой ракетки мира у мужчин в обозримой перспективе невозможна, тем более что Карлос продолжает лечить запястье и не сыграет даже на Уимблдоне. Теоретически Александр Зверев может обойти его и стать вторым, но немец всегда показывал плохие результаты на траве, так что это не самый вероятный расклад. Хочется надеяться на рывок Медведева, которому кроме 330 очков за финал Галле защищать на траве нечего. Если Даниил покажет свой лучший теннис из нынешнего сезона, а не тот, что был на кортах «Ролан Гаррос», то возвращение в топ-5 должно случиться еще до Уимблдона — а дальше и за первую четверку побороться можно.
Дмитрий Гарин