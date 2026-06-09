Новый Мирры порядок: Андреева нацелилась на топ-3 мирового рейтинга

Отметим также, что Елена Рыбакина явно нацелилась на первую строчку еще до Уимблдона. Между ней и Соболенко сейчас меньше тысячи очков, что можно отыграть за две недели. Елена и так была заявлена на два «пятисотника» подряд, Лондон и Берлин, а недавно стало известно, что и в Бад-Хомбурге сыграет. Насколько разумно выступать на траве пять недель подряд (с учетом Уимблдона) — вопрос, и больше никто из топов так делать не будет. С другой стороны, никто не мешает в какой-то момент сняться с одного из этих соревнований. И еще неясно, прилетит ли Соболенко в Берлин — по ее пресс-конференции после сенсационного поражения от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» создалось ощущение, что белоруска вполне может устроить себе отпуск и не выходить на корт вплоть до Уимблдона. Если Арины в Германии не будет, шансы Елены перехватить у нее лидерство еще возрастают.