Берреттини сыграет на «Уимблдоне»: «Обследования не выявили серьезных мышечных повреждений!»

На протяжении этих двух недель, и особенно после моего отказа с матча, я чувствовал столько любви и поддержки, что снова осознал, насколько мне повезло иметь такую прекрасную семью, команду, друзей и фан-базу рядом!" — написал Берреттини в соцсети.