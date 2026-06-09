Берреттини сыграет на «Уимблдоне»: «Обследования не выявили серьезных мышечных повреждений!»

На прошлой неделе итальянец снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» против Маттео Арнальди при счете 5:7, 2:5.
"Покидаю Париж с улыбкой на лице — благодаря отличным матчам, которые я провел, и потому что обследования, сделанные в последние дни, не выявили никаких серьезных мышечных повреждений!
Я уже работаю над восстановлением с целью подойти к «Уимблдону» в максимально хорошей форме!
На протяжении этих двух недель, и особенно после моего отказа с матча, я чувствовал столько любви и поддержки, что снова осознал, насколько мне повезло иметь такую прекрасную семью, команду, друзей и фан-базу рядом!" — написал Берреттини в соцсети.
«Уимблдон» пройдет с 29 июня по 12 июля.
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