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Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

44-летняя американская теннисистка в паре с канадкой Викторией Мбоко одержала победу на старте турнира в Лондоне.

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Источник: Getty Images

Обладательница 23 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры.

44-летняя Уильямс получила wild card на турнир категории WTA 500 в Лондоне в паре с 19-летней канадкой Викторией Мбоко (девятая ракетка мира в одиночном разряде и 133-я — парном).

В первом круге Уильямс и Мбоко встречались в третьими сеяными — американкой Николь Меликар-Мартинес и новозеландкой Эрин Рутлифф. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

Дальше они сыграют с победительницей встречи Лейла Фернандес / Лаура Зигемунд (Канада/Германия) — Александра Панова / Деми Схурс (Россия/Нидерланды).

Последний раз американка играла на турнире WTA в 2022 году — на US Open. При этом, говоря об «уходе из спорта», Уильямс избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования. В пул бывшая первая ракетка мира вернулась в декабре 2025-го.

В парном разряде Уильямс также была первой ракеткой мира, выиграла 14 турниров «Большого шлема» и три золотые олимпийские медали.

На следующей неделе Уильямс также сыграет в парном разряде на турнире в Берлине. Ее партнерша пока неизвестна.