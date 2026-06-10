Серена Уильямс выиграла первый матч после возобновления карьеры

Последний раз американка играла на турнире WTA в 2022 году — на US Open. При этом, говоря об «уходе из спорта», Уильямс избегала фразы о «завершении карьеры», хотя и была выведена из пула допинг-тестирования. В пул бывшая первая ракетка мира вернулась в декабре 2025-го.