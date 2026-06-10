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«Что, если не теннис? Может быть, стала кондитером». Редкое интервью с Александровой

Третья ракетка России — о любимой книге, сериалах, игре с Уильямс и увлечении хоккеем.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спорт-Экспресс

Прошлый сезон стал лучшим в карьере для Екатерины Александровой. Уроженка Челябинска дошла до второй недели сразу на трех турнирах «Большого шлема». В октябре 2025-го в 30 лет дебютировала в топ-10, сыграла в трех финалах (взяла титул в Линце), пять раз обыграла соперниц из топ-10, включая первую ракетку мира Арину Соболенко. Также Екатерина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в качестве запасной и смогла провести один матч на кортах Эр-Рияда (уступила Елене Рыбакиной).

К сожалению, в нынешнем сезоне Александрова выиграла только 6 матчей из 20 (при этом она дошла до финала турнира в Абу-Даби). «Я в Майами травмировала спину, попыталась с этим играть, но поняла, что это бессмысленно. Пришлось взять паузу. Сейчас вроде бы все нормально, но ритм надо искать заново. Глобальных планов на сезон, кроме этого, пока нет», — признавалась в конце мая Екатерина на пресс-конференции.

Будем надеяться, что на любимом травяном покрытии теннисистка вновь заиграет на своем уровне. Мы же поговорили с амбассадором K-Swiss, бренда, который теперь официально продается в России, о ее увлечениях вне корта.

Когда Винус Уильямс предложила сыграть вместе, была в легком шоке

— Можете выделить один матч или турнир, который запомнился больше всего в прошлом году и почему?

— Прошлый год у меня сложился удачно, было проделано много работы, и это дало свой результат. Все турниры и матчи так или иначе остаются в памяти, если выделять самые-самые, то, наверное, победа над Ариной Соболенко в Дохе и матч с Элизе Мертенс в Хертогенбосе, когда я проиграла с 11 матч-болов.

— Как вы сами воспринимали те успехи? Был ли момент, когда вы могли спокойно подумать об этом?

— Особо времени обдумать не было, календарь был очень плотный, каждую неделю новый турнир, и нужно было думать о нем.

— В ноябре вы дебютировали на Итоговом турнире WTA, сыграв один матч с Еленой Рыбакиной. Насколько это важная веха в вашей карьере? Чем помимо матча запомнилась та поездка в Эр-Рияд?

— Безусловно, это очень приятный бонус в конце сезона, итог хороших результатов. Если честно, была очень удивлена, что получилось там сыграть, потому что, когда ты вторая запасная, шансов не так много.

— Многие игроки жалуются на короткий отпуск. Как думаете, реально ли сделать так, чтобы он был длиннее?

— Календарь сейчас очень плотный. Турниры проходят каждую неделю, и если играешь хорошо, то у тебя не особо много времени на восстановление. Межсезонье у меня в целом по времени такое же, как и было всегда, только, может, из-за Итогового турнира в прошлом году было на пару недель поменьше.

— Меняли ли вы что-то в подготовке или стратегии перед этим сезоном?

— Подготовка и стратегия остались прежними, без изменений.

— Вы продолжаете много играть в паре. Прочитал, что в Чехии уверены, что для создания универсальных теннисистов очень важно умение играть в парном разряде. Это идет оттуда?

— Пара — это хорошая тренировка и возможность провести дополнительное время на корте, когда недостаточно матчей и можно потренировать элементы, которые тяжело отработать просто на тренировке. В этом сезоне удалось выиграть парный турнир в Абу-Даби с Майей Джойнт, чему очень рада.

— На Australian Open-2026 вы играли с Винус Уильямс. Что почувствовали, когда американка предложила вам сыграть пару?

— Да, это было очень неожиданно, и я сначала была в легком шоке от такого предложения. Она вместе с Сереной были моими кумирами, когда я начинала играть в теннис, и поэтому сыграть с Винус пару для меня многое значит.

— В вашем профиле на WTA указано, что вы восхищаетесь Сереной. Удавалось ли вам пообщаться с ней, спросить какой-то совет?

— Я играла против нее один раз, но никогда с ней не разговаривала.

Играть в падел в целом забавно

— Вы давно живете в Чехии. Остались родственники в России?

— Да, живу уже давно, семья вся тоже здесь, в России живут дедушка и тетя с двоюродной сестрой.

— Чем вы любите заниматься вне корта, чтобы отвлечься от теннисных проблем и перезагрузиться?

— Люблю готовить. Говорят, у меня даже очень неплохо получается. Стараюсь проводить время с семьей, куда-то сходить, люблю на коньках кататься. Правда, уже давно не получалось сходить на каток…

— Вы говорили, что во время локдауна подумали о том, чтобы по завершении карьеру открыть свою кондитерскую. Какой у вас любимый десерт? И какой десерт удается вам лучше всего?

— Десертов любимых много, зависит от настроения, тяжело выбрать какой-то один. Если готовить, то, наверное, любимый — яблочный штрудель.

— Если бы не теннис, какую профессию вы могли бы себе представить и почему?

— Наверное, что-то, связанное с едой… Может, повар или кондитер.

— Если не секрет, ваш брат Юрий и сестра Анна как-то связаны с теннисом?

— Брат занимается хоккеем, сестра играла в теннис до юношеского возраста, потом занималась баскетболом, сейчас работает.

— В прошлом году вы стали амбассадором K-Swiss и уже сыграли ряд турниров в обуви этого бренда.

— Да, с брендом K-Swiss я сотрудничаю уже два года и могу сказать, что обувь и, в частности, теннисные кроссовки очень комфортные и удобные. Особенно модель ultrashot 4, в которой я играю, сочетает в себе необходимую твердость, жесткость и в то же время легкость и хорошую амортизацию. Также для меня сделали небольшие доработки, что еще повысило комфорт.

— В России сейчас очень популярен падел. Вы пробовали играть? Понимаете, почему этот вид спорта так глобально растет?

— Я пробовала играть несколько раз со своей командой на турнирах. В целом забавно. Мне кажется, популярность связана с относительной простотой, что практически любой человек, который хоть как-то наслышан о спорте, будет способен получить удовольствие и научится играть. В теннисе этот процесс гораздо сложнее и дольше.

Есть недопонимания в правилах так называемого коучинга

— Какой один матч или момент в карьере вы бы хотели пережить заново?

— Наверное, матч против Аны Иванович на Уимблдоне, это был первый раз, когда я играла турнир «Большого шлема» и тем более основу. И те ощущения после победы, наверное, тяжело будет забыть и переплюнуть.

— Играете ли вы в футбол на тренировках?

— Прям в полноценный футбол — нет, но разные игры и упражнения с футбольным мячом — да. Как минимум пас отдать я могу.

— Вы начали играть во взрослом туре уже в 16 лет. Насколько это было тяжелое решение сразу перейти в профи?

— Я особо не играла по юниорам, может, только несколько турниров и потом сразу начала играть по взрослым, особенно сыграла много внутренних чешских турниров. Так что переход был не особо сложным.

— В своей карьере на турнирах «Большого шлема» вы дебютировали на Уимблдоне. Какой ваш любимый «Шлем»?

— Уимблдон. С ним связано очень много хороших воспоминаний, поэтому он, наверное, им и останется.

— А какой в целом любимый турнир в туре? Хертогенбос?

— В туре очень много по-своему хороших турниров. Точнее, они все хороши и любимы. Самым уютным и любимым, наверное, останется Хертогенбос и Сеул.

— Есть ли какое-то правило в теннисе, которое можно назвать абсурдным?

— Мне кажется есть недопонимания в правилах так называемого коучинга, когда тренер может или не может разговаривать с игроком. Также иногда электронная система судейства дает сбой, и на это никак нельзя повлиять, даже есть ошибка очевидная.

По возможности в Америке ходим на НХЛ

— По телевизору больше любите смотреть теннис или другой вид спорта?

— Если интересные матчи, то иногда могу посмотреть теннис, но чаще это во время турнира. А так в основном с женихом смотрим хоккей. По возможности в Америке ходим на НХЛ. Кстати, сейчас особо следили за финалом Кубка Гагарина.

— У вас есть какая-то особенно русская черта?

— Наверное, характер и выражение лица.

— Есть какой-то удивительный факт о вас, о котором мало кто знает?

— У меня нет водительских прав.

— Могли бы вспомнить лучший совет, который дали вам родители?

— Наверное, это никогда не сдаваться, даже если ничего не получается, и всегда рассчитывать только на себя.

— Могли бы вспомнить момент, когда вы получали больше всего поддержки от своих подписчиков?

— Скорее всего, после побед или просто хороших матчей.

— Вы говорили, что вам очень понравилось «Аббатство Даунтон». Могли бы назвать топ-3 своих любимых сериала?

— Последнее время ничего суперзапоминающего или особенного не смотрела. Если брать топ-3, то: «Друзья», «Шерлок», «Кухня».

— Фильм, который заставил прослезиться?

— «Белый Бим Черное ухо». Никогда так не плакала из-за фильма.

— На какую тему вы бы сняли документальный фильм?

— Очень люблю документальные фильмы о еде или про спорт, поэтому что-то из этого.

— Книга, которую бы взяли с собой на необитаемый остров?

— «Выживание в дикой природе», а если расслабиться: что-нибудь от Дэна Брауна.

— Кто ваш любимый литературный герой?

— Любимого героя как такового нет, но любимая книга — «Собачье сердце» Булгакова.

Тимур Ганеев

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