«Что, если не теннис? Может быть, стала кондитером». Редкое интервью с Александровой

— Да, с брендом K-Swiss я сотрудничаю уже два года и могу сказать, что обувь и, в частности, теннисные кроссовки очень комфортные и удобные. Особенно модель ultrashot 4, в которой я играю, сочетает в себе необходимую твердость, жесткость и в то же время легкость и хорошую амортизацию. Также для меня сделали небольшие доработки, что еще повысило комфорт.