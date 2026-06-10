Жо-Вильфред Тсонга: «Зверев полностью заслужил победу на “Шлеме”

"Мы познакомились, когда Саше было пять или шесть лет. Он уже тогда ездил по турнирам вместе с братом Мишей. Будучи совсем маленьким, он хотел вызвать меня на матч, и это меня очень смешило. А потом я впервые увидел, как он играет, и сразу все понял. У него был настоящий талант.
С самого детства его готовили к тому, чтобы бороться за такие трофеи. И он его полностью заслужил после всех предыдущих результатов", — сказал француз.
Зверев выиграл первый «Шлем» — за 20 лет это делали 10 человек.
Зверев и Россия — есть ли связь?
Зверев ставил себе уколы в финале «Ролан Гаррос». Он первый чемпион «Шлема» с диабетом.