Жо-Вильфред Тсонга: «Зверев полностью заслужил победу на “Шлеме”

"Мы познакомились, когда Саше было пять или шесть лет. Он уже тогда ездил по турнирам вместе с братом Мишей. Будучи совсем маленьким, он хотел вызвать меня на матч, и это меня очень смешило. А потом я впервые увидел, как он играет, и сразу все понял. У него был настоящий талант.