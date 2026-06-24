Александрова после победы над Андреевой: «На траве все непредсказуемо»

— Мы никогда не играли друг против друга, это будет первая встреча. Я знаю, что она выигрывала много больших матчей и турниров, так что легко не будет. Пока у меня нет особого плана — просто выйти на корт и спокойно играть так, как сегодня, — сказала Александрова в интервью на корте.