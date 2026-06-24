Александрова после победы над Андреевой: «На траве все непредсказуемо»

— Ты уже дважды играла против нее и до сих пор не проиграла ни сета. Почему?
— Честно говоря, не знаю. Каждый раз, когда я против нее играю, понимаю, что будет очень тяжело — она отличная теннисистка. Просто стараюсь максимально готовиться и бороться за каждый розыгрыш. И пока, к счастью, это работает.
Сегодня было особенно сложно из-за погоды — очень жарко, а еще трава. Не знаешь, чего ожидать, отскок каждый раз разный. Но в целом это был хороший матч.
— Почему у тебя все так хорошо получается на этом покрытии?
— Не знаю. Трава всегда была для меня сложным покрытием, я больше люблю более предсказуемые условия, например хард в зале. На траве все непредсказуемо. Но пока как-то получается, поэтому я стараюсь просто наслаждаться игрой здесь как можно дольше.
— Следующий матч против Наоми Осаки. Ее тренер уже здесь, наблюдает. Что думаешь о вашем противостоянии?
— Мы никогда не играли друг против друга, это будет первая встреча. Я знаю, что она выигрывала много больших матчей и турниров, так что легко не будет. Пока у меня нет особого плана — просто выйти на корт и спокойно играть так, как сегодня, — сказала Александрова в интервью на корте.