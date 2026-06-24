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Александрова после победы над Андреевой: «На траве все непредсказуемо»

Екатерина Александрова поделилась эмоциями от победы над Миррой Андреевой во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:3, 6:4.

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Источник: Reuters

— Ты уже дважды играла против нее и до сих пор не проиграла ни сета. Почему?

— Честно говоря, не знаю. Каждый раз, когда я против нее играю, понимаю, что будет очень тяжело — она отличная теннисистка. Просто стараюсь максимально готовиться и бороться за каждый розыгрыш. И пока, к счастью, это работает.

Сегодня было особенно сложно из-за погоды — очень жарко, а еще трава. Не знаешь, чего ожидать, отскок каждый раз разный. Но в целом это был хороший матч.

— Почему у тебя все так хорошо получается на этом покрытии?

— Не знаю. Трава всегда была для меня сложным покрытием, я больше люблю более предсказуемые условия, например хард в зале. На траве все непредсказуемо. Но пока как-то получается, поэтому я стараюсь просто наслаждаться игрой здесь как можно дольше.

— Следующий матч против Наоми Осаки. Ее тренер уже здесь, наблюдает. Что думаешь о вашем противостоянии?

— Мы никогда не играли друг против друга, это будет первая встреча. Я знаю, что она выигрывала много больших матчей и турниров, так что легко не будет. Пока у меня нет особого плана — просто выйти на корт и спокойно играть так, как сегодня, — сказала Александрова в интервью на корте.

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