Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

В полуфинале Корнеева (94-я ракетка мира) обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию (150) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В решающей стадии Корнеева сыграет с победителем встречи аргентинки Юлии Риеры и американки Фионы Кроули.