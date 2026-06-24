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Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона

Россиянки Корнеева и Приданкина вышли в финал квалификации Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина стали участницами финальной стадии квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В полуфинале Корнеева (94-я ракетка мира) обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию (150) со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. В решающей стадии Корнеева сыграет с победителем встречи аргентинки Юлии Риеры и американки Фионы Кроули.

В другом матче Приданкина (206) обыграла нидерландку Сюзан Ламенс (129) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Длительность встречи составила 2 часа 16 минут. В финале Приданкина встретится с американкой Клер Лю.

Россиянка Эрика Андреева (238) уступила американке Кайле Дэй (138) со счетом 2:6, 2:6 за 1 час 14 минут в полуфинале квалификации.