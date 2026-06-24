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Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

Сафиуллин обыграл Коппеянса и вышел в финал квалификации Уимблдона.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Andy Cheung/Getty Images

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.

Во втором раунде Сафиуллин, занимающий 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обыграл бельгийца Киммера Коппеянса (222) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Спортсмены провели на корте чуть больше полутора часов.

В финале квалификации 28-летний россиянин встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.

Матчи основной сетки Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.