Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

Во втором раунде Сафиуллин, занимающий 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обыграл бельгийца Киммера Коппеянса (222) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Спортсмены провели на корте чуть больше полутора часов.