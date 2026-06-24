Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдона

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Уимблдонского теннисного турнира.
Во втором раунде Сафиуллин, занимающий 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обыграл бельгийца Киммера Коппеянса (222) со счетом 7:6 (7:2), 7:5. Спортсмены провели на корте чуть больше полутора часов.
В финале квалификации 28-летний россиянин встретится со швейцарцем Жеромом Кимом.
Матчи основной сетки Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема, пройдут с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.