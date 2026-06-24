Синнер о прогрессе итальянского тенниса: «Чем нас больше, тем лучше»

"Это здорово. Мы стараемся подталкивать друг друга. Каждый хочет быть лучше, но это, на мой взгляд, очень здоровая конкуренция.
Я искренне рад, когда вижу успехи других итальянцев, например Флавио [Коболли], который вышел в финал и был близок к завоеванию своего первого титула «Большого шлема». Также вижу других игроков, таких как Арнальди, который снова выходит на высокий уровень после непростого периода. Я немного говорил с ним в Мюнхене — он действительно этого заслуживает и очень много работает.
Приятно снова видеть Берреттини на корте. Надеюсь, ему удастся лучше справляться с травмами. Лоренцо [Музетти] сейчас нам очень не хватает, он борется с повреждениями, но мы уверены, что он вернется в отличной форме. Чем нас больше, тем лучше".
Что за штука у Синнера на руке? И как она поможет не лишаться сил?
Синнер был неуязвим — но и такие проигрывают. 4 примера.