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Синнер о прогрессе итальянского тенниса: «Чем нас больше, тем лучше»

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался об успехах итальянских теннисистов.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

"Это здорово. Мы стараемся подталкивать друг друга. Каждый хочет быть лучше, но это, на мой взгляд, очень здоровая конкуренция.

Я искренне рад, когда вижу успехи других итальянцев, например Флавио [Коболли], который вышел в финал и был близок к завоеванию своего первого титула «Большого шлема». Также вижу других игроков, таких как Арнальди, который снова выходит на высокий уровень после непростого периода. Я немного говорил с ним в Мюнхене — он действительно этого заслуживает и очень много работает.

Приятно снова видеть Берреттини на корте. Надеюсь, ему удастся лучше справляться с травмами. Лоренцо [Музетти] сейчас нам очень не хватает, он борется с повреждениями, но мы уверены, что он вернется в отличной форме. Чем нас больше, тем лучше".

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