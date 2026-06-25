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13 россиян выступят в основной сетке Уимблдона в одиночных разрядах

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Тринадцать российских теннисистов выступят в мужском и женском одиночных разрядах в основных сетках Уимблдона.

По итогам квалификации права сыграть на третьем в сезоне турнире Большого шлема добились Роман Сафиуллин, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Также в основной сетке в мужском одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. В женском турнире сыграют Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Диана Шнайдер, Анастасия Захарова и Анна Блинкова.

В 2022 году российских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Спустя год в основной сетке в одиночных разрядах выступили 14 представителей России. На прошлом турнире играли 15 россиян, а в 2024 году — 16. С 2023 года все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписывать декларацию о нейтралитете.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Победители турнира в одиночных разрядах получат по €4,1 млн.

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