13 россиян выступят в основной сетке Уимблдона в одиночных разрядах

В 2022 году российских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне из-за ситуации на Украине. Спустя год в основной сетке в одиночных разрядах выступили 14 представителей России. На прошлом турнире играли 15 россиян, а в 2024 году — 16. С 2023 года все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне, должны подписывать декларацию о нейтралитете.