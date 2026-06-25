Руне о травме: «Возможно, какая-то высшая сила дала мне это время, чтобы вернуться сильнее»

Я всегда считал, что хорошо двигаюсь на корте, но мы много работали над эффективностью. Дело не в том, чтобы делать больше шагов, а в том, чтобы делать правильные шаги. Мы очень детально разбирали, как лучше атаковать, как двигаться к сетке и как эффективнее использовать энергию.