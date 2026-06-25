Руне о травме: «Возможно, какая-то высшая сила дала мне это время, чтобы вернуться сильнее»

Датчанин не выступает больше полугода. Он порвал ахилл в октябре прошлого года на турнире в Стокгольме.
"Мы уже проводим розыгрыши, полноценно тренируемся по два с половиной-три часа. Моя стопа и ахилл чувствуют себя хорошо, я уже не травмирован. Сейчас речь идет о том, чтобы набрать форму и подготовиться к возвращению.
Помню, прошлым летом я хотел на два месяца углубиться в теннис и больше тренироваться. Очевидно, если бы не травма, у меня не было бы времени. Возможно, какая-то высшая сила дала мне это время, чтобы вернуться сильнее.
Я всегда считал, что хорошо двигаюсь на корте, но мы много работали над эффективностью. Дело не в том, чтобы делать больше шагов, а в том, чтобы делать правильные шаги. Мы очень детально разбирали, как лучше атаковать, как двигаться к сетке и как эффективнее использовать энергию.
Легких путей не существует. Я всегда верил, что все можно улучшить. В этом и есть красота тенниса. Даже лучшие продолжают искать способы прогресса".
Все звезды, которые пропустят «Уимблдон».