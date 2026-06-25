Шаповалов назвал самого зрелищного игрока в ATP-туре

"Конечно Карлос [Алькарас]! За ним очень интересно смотреть. В каждом матче он делает какие-то безумные розыгрыши. Мне нравится смотреть его хайлайты, потому что он почти всегда делает что-то невероятное, независимо от матча. Это очень зрелищно.
Кажется, я играл с ним дважды. Он меня оба раза уверенно победил. Первый раз мы играли, когда я возвращался после травмы, это было на «Ролан Гаррос». Я чувствовал, что провожу хороший матч, но он просто не давал мне выиграть даже гейм. Я взял гейм только при 0:5 в первом сете.
Потом мы играли в Индиан-Уэллс, и там все началось примерно так же — я вроде бы неплохо играл, но он с первого же гейма начал попадать какими-то безумными обводящими ударами. Очень сложно было за ним успевать. Он сильный и неудобный соперник".
Все звезды, которые пропустят «Уимблдон».
Алькарас снялся и с «Уимблдона». Травма оказалась жесткой?