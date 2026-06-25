Шаповалов назвал самого зрелищного игрока в ATP-туре

Кажется, я играл с ним дважды. Он меня оба раза уверенно победил. Первый раз мы играли, когда я возвращался после травмы, это было на «Ролан Гаррос». Я чувствовал, что провожу хороший матч, но он просто не давал мне выиграть даже гейм. Я взял гейм только при 0:5 в первом сете.