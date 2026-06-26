На Уимблдоне напомнили о запрете российских флагов на трибунах

Флаг России был развернут на трибунах после победы теннисистки Мирры Андреевой в финальном матче предыдущего турнира Большого шлема — Roland Garros. Российский триколор появился на трибунах после того, как спортсменка реализовала матчбол. Однако через несколько секунд к болельщикам подошел охранник, который попросил убрать флаг.