На Уимблдоне напомнили о запрете российских флагов на трибунах

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болельщикам на предстоящем Уимблдоне запрещено использовать российские флаги. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.
Флаг России был развернут на трибунах после победы теннисистки Мирры Андреевой в финальном матче предыдущего турнира Большого шлема — Roland Garros. Российский триколор появился на трибунах после того, как спортсменка реализовала матчбол. Однако через несколько секунд к болельщикам подошел охранник, который попросил убрать флаг.
«Эти условия остаются неизменными по сравнению с прошлым годом», — сообщили в пресс-службе.
Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Ранее ТАСС сообщал, что все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне-2026, должны подписать декларацию о нейтралитете.