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На Уимблдоне напомнили о запрете российских флагов на трибунах

Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болельщикам на предстоящем Уимблдоне запрещено использовать российские флаги. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе турнира.

Флаг России был развернут на трибунах после победы теннисистки Мирры Андреевой в финальном матче предыдущего турнира Большого шлема — Roland Garros. Российский триколор появился на трибунах после того, как спортсменка реализовала матчбол. Однако через несколько секунд к болельщикам подошел охранник, который попросил убрать флаг.

«Эти условия остаются неизменными по сравнению с прошлым годом», — сообщили в пресс-службе.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнование пройдет с 29 июня по 12 июля в Лондоне. Ранее ТАСС сообщал, что все российские и белорусские теннисисты, которые хотят выступить на Уимблдоне-2026, должны подписать декларацию о нейтралитете.

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