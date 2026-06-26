ITF не стала допускать россиян, несмотря на поправки МОК

В организации сообщили РИА «Новости», что обновлённая позиция Международного олимпийского комитета не повлияла на действующие санкции, поэтому решение о приостановке членства теннисных федераций России и Беларуси остаётся без изменений.
Ранее стало известно, что ряд российских спортсменов получил право вновь выступать на международной арене под национальным флагом и гимном. Эти изменения коснулись представителей тяжёлой атлетики.
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Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше