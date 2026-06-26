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ITF не стала допускать россиян, несмотря на поправки МОК

Международная федерация тенниса (ITF) сохранила в силе отстранение российских и белорусских национальных федераций, несмотря на недавние изменения в Олимпийской хартии. Они касаются принципа политической нейтральности.

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Источник: Рейтинг Букмекеров

В организации сообщили РИА «Новости», что обновлённая позиция Международного олимпийского комитета не повлияла на действующие санкции, поэтому решение о приостановке членства теннисных федераций России и Беларуси остаётся без изменений.

Ранее стало известно, что ряд российских спортсменов получил право вновь выступать на международной арене под национальным флагом и гимном. Эти изменения коснулись представителей тяжёлой атлетики.

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