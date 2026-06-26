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Андрей Чесноков: «Сафиуллин уже успел почувствовать траву “Уимблдона”. Он может даже выиграть у Рублева»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил результаты жеребьевки «Уимблдона» для российских теннисистов.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Спортс‘’

Даниил Медведев в первом круге сыграет с Марином Чиличем, Андрей Рублев — с Романом Сафиуллиным, Карен Хачанов — с Билли Харрисом.

«Всем ребятам достались непростые соперники. Чилич умеет играть на траве, однако недавно он проиграл Медведеву, так что фаворитом не будет. Очень жаль, что Рублев и Сафиуллин встретятся в первом круге, но я скажу, что Рублеву будет непросто. Сафиуллин уже успел почувствовать траву “Уимблдона”, он сыграл невероятный матч в финале квалификации, так что он может даже и выиграть.

Что касается соперника Карена, я его видел. Могу сказать, что это совсем не подарок. Он тоже прошел квалификацию, и не надо забывать о том, что он британец, они умеют играть на траве", — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев идет на Синнера, у Мирры все очень опасно, у Серены есть шансы. Что ждать от «Уимблдона»?

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