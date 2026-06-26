Андрей Чесноков: «Сафиуллин уже успел почувствовать траву “Уимблдона”. Он может даже выиграть у Рублева»

«Всем ребятам достались непростые соперники. Чилич умеет играть на траве, однако недавно он проиграл Медведеву, так что фаворитом не будет. Очень жаль, что Рублев и Сафиуллин встретятся в первом круге, но я скажу, что Рублеву будет непросто. Сафиуллин уже успел почувствовать траву “Уимблдона”, он сыграл невероятный матч в финале квалификации, так что он может даже и выиграть.