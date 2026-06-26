Руседски о готовности Серены к «Уимблдону»: «Думаю, она выиграет несколько матчей»

В первом круге семикратная чемпионка попала на 20-летнюю Майю Джойнт.
"Я видел ее в Аоранги-парке — она тренируется по два-три часа в день. Серена великолепно бьет по мячу, с ней работают два спарринг-партнера, а также Ренне Стаббс. Думаю, она выиграет несколько матчей.
Не думаю, что она сможет дойти до решающих стадий, но не удивлюсь, если при удачной сетке окажется на второй неделе. Ее подача работает великолепно, она находится в отличной физической форме. И в 44 года не возвращаются просто ради участия.
Я разговаривал с несколькими тренерами из WTA-тура, и некоторые из них не уверены, что она сможет добиться серьезного результата. Они говорят: «За четыре года игра изменилась». Ей 44 года, но ее возвращение вызвало огромный интерес", — сказал Руседски в своем подкасте Off Court.
Медведев идет на Синнера, у Мирры все очень опасно, у Серены есть шансы. Что ждать от «Уимблдона»?
Возвращение Серены Уильямс — тоска и блеклость.