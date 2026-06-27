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Джокович: «К Уимблдону я лучше подготовился, чем к “Ролан Гаррос”

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о своей форме перед стартом Уимблдона.

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Источник: Reuters

Ранее на «Ролан Гаррос» 39-летний спортсмен завершил борьбу в третьем круге, уступив в пяти сетах бразильцу Жоао Фонсеке.

«Я лучше подготовился, чем к “Ролан Гаррос”. Очевидно, что игра на траве по сравнению с грунтом не требует таких физических затрат. Так что для меня это лучше. Я всегда любил играть на траве. У меня очень хороший результат и история на Уимблдоне — это придает дополнительную дозу уверенности перед стартом», — приводит пресс-служба АТР слова Джоковича.

В первом круге Уимблдона серб сыграет с китайцем Ибином У. Джокович является семикратным победителем турнира «Большого шлема» в Лондоне.

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