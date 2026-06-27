Андреева перед «Уимблдоном»: «Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше»

— Я думала об этом. Да, хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше, но такой календарь, и это надо принять. Я провела несколько очень коротких, но замечательных дней с семьей. Отдохнула и пару дней вообще не играла в теннис. Потом пришлось вернуться к тренировкам. Даже если бы «Уимблдон» начинался немного позже, я, скорее всего, все равно возобновила бы тренировки примерно в те же сроки. Так что все нормально.