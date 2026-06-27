Андреева перед «Уимблдоном»: «Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше»

— Что стало самым приятным после того, как вы выиграли турнир «Большого шлема»?
— Конечно, ощущения, которые я испытала в первый день после победы и в последующие дни, были невероятными. Я бы с удовольствием пережила их снова. Думаю, это чувство со временем становится своего рода зависимостью, которая появляется у многих игроков после победы на турнире «Большого шлема». Теперь моя цель — постараться повторить это и снова испытать те же эмоции.
— Вы готовы выиграть «Уимблдон»?
— Я постараюсь. Но не хочу ничего загадывать, потому что мне кажется, что, когда я это делаю, что-то начинает идти не так. Я просто сосредоточусь на том, как хочу играть в каждом матче, который мне предстоит здесь провести.
— Почему, по-вашему, у «Уимблдона» каждый год новый чемпион?
— Честно говоря, не знаю. Но, думаю, именно это и делает этот турнир таким интересным. Никогда не знаешь, кто станет чемпионом, и это делает теннис очень зрелищным. Если бы я сама смотрела турнир из дома, мне было бы очень интересно узнать, кто выиграет в этом году.
— Хотелось бы вам иметь еще несколько недель на подготовку к «Уимблдону»?
— Я думала об этом. Да, хотелось бы, чтобы времени на подготовку было чуть больше, но такой календарь, и это надо принять. Я провела несколько очень коротких, но замечательных дней с семьей. Отдохнула и пару дней вообще не играла в теннис. Потом пришлось вернуться к тренировкам. Даже если бы «Уимблдон» начинался немного позже, я, скорее всего, все равно возобновила бы тренировки примерно в те же сроки. Так что все нормально.
— Вас поздравило много других игроков?
— Да, меня до сих пор многие поздравляют. Вот сегодня, например, меня поздравил Карен [Хачанов]. Еще Жаклин Кристиан, Андрей [Рублев], Коко [Гауфф]… Многие игроки, которых я встречаю на тренировочных кортах, продолжают меня поздравлять. Очень приятно слышать такие слова от стольких коллег. Это ощущается очень по-особому.
— Что вам нужно улучшить, чтобы пройти далеко и на «Уимблдоне»?
— Думаю, во время «Ролан Гаррос» я очень прибавила в психологическом плане. В начале турнира я сильно нервничала, эмоции буквально захлестывали меня. Постепенно мне удалось сосредоточиться только на том, что нужно делать на корте. Именно это я хочу перенести и на «Уимблдон» — хочу концентрироваться на каждом розыгрыше, что бы ни происходило. То, что уже произошло, осталось в прошлом. Теперь имеет значение только следующий розыгрыш.
— Что вас больше всего радует в «Уимблдоне»?
— Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Лондон, потому что у этого турнира совершенно особенная атмосфера. Здесь мы живем не в отеле, а в доме. Еще мне нравится, что я не вижу каждый день одни и те же лица игроков (улыбается).
Это шутка, не обижайтесь. Мы и так проводим вместе очень много времени, поэтому иногда приятно не жить в одном и том же месте. Очень здорово гулять по клубу, пока здесь еще не слишком много людей. Пройтись по кортам, насладиться атмосферой и цветами повсюду. Не знаю… У «Уимблдона» действительно уникальная атмосфера. Это очень традиционный турнир, и я всегда рада вернуться и здесь играть, — сказала россиянка на пресс-конференции перед началом турнира.
В понедельник Андреева стартует матчем против Магды Линетт.