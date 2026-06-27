Фис о травме, из-за которой снялся с «Ролан Гаррос»: «Знаю, что это было, но не могу сказать. Сейчас у меня все отлично»

— Уже две недели. Дело в том, что Горан [Иванишевич, тренер] выиграл «Уимблдон», поэтому он член клуба и мы можем здесь тренироваться. Он сказал мне: «Давай сразу поедем тренироваться на “Уимблдон”, на хорошие травяные корты, так будет проще». Я не собирался отказываться. Поэтому мы сразу решили приехать сюда. До этого я один или два раза потренировался на юге Франции, чтобы убедиться, что все в порядке. Все было хорошо. И дальше все стало складываться само собой.