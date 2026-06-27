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Фис о травме, из-за которой снялся с «Ролан Гаррос»: «Знаю, что это было, но не могу сказать. Сейчас у меня все отлично»

На предуимблдонской пресс-конференции Артур Фис отказался отвечать на вопрос о том, из-за какой травмы снялся перед началом «Ролан Гаррос».

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Источник: Спортс‘’

— Снимаясь с «Ролан Гаррос» вы говорили, что не знаете точно, что у вас за травма. Спустя месяц можете рассказать, что именно произошло и в каком состоянии вы сейчас?

— Не могу вам сказать. Не могу сказать, что именно это было. Зато могу сказать, что сейчас у меня все отлично. С орагнизмом все в порядке, я готов на 100%. Сегодня я хорошо двигался по корту. Хорошо скользил вправо, влево. Все в порядке.

— Вы не можете сказать, что это было, но сами знаете?

— Я же не в неведении живу, знаю, что это было. Но сейчас все хорошо. Все показатели в норме. Все позади.

— Вы не хотите говорить, была ли это проблема с бедром, спиной, и тем и другим или что-то еще?

— Со всем понемногу!

— Почему вы не хотите об этом говорить?

— Потому что предпочитаю оставить это при себе. Иначе потом все начинают это обсуждать, и это напрягает. Мне постоянно задают вопросы. Я предпочитаю держать это при себе. Неважно, травма это стопы, колена, спины, бедра или руки — я предпочитаю ничего не рассказывать.

— Чего вы ждете от этого «Уимблдона»? Это турнир, на котором вы будете набирать форму, или у вас более высокие цели?

— Это мой первый турнир после возвращения, но, конечно, у меня есть ожидания. Я очень, очень хорошо играю на траве. Мы тренируемся уже две недели. Я чувствую себя хорошо. Посмотрим, что получится. Но, как всегда, я приехал сюда не для массовки. Моя цель — выходить на корт и выигрывать матчи.

— По сравнению с вашим первым возвращением в феврале, сейчас вы чувствуете, что готовы лучше?

— Да, конечно. В феврале я был готов, но не на пике формы. Сейчас чувствую себя очень, очень хорошо. Как будто и не прекращал играть. Во вторник увидим.

— Вы сказали, что «все показатели в норме». Уже давно можете так говорить?

— Уже две недели. Дело в том, что Горан [Иванишевич, тренер] выиграл «Уимблдон», поэтому он член клуба и мы можем здесь тренироваться. Он сказал мне: «Давай сразу поедем тренироваться на “Уимблдон”, на хорошие травяные корты, так будет проще». Я не собирался отказываться. Поэтому мы сразу решили приехать сюда. До этого я один или два раза потренировался на юге Франции, чтобы убедиться, что все в порядке. Все было хорошо. И дальше все стало складываться само собой.

В первом круге «Уимблдона» француз сыграет с Рафаэлем Коллиньоном.